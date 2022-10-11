https://ria.ru/20221011/derevo-1823078982.html

Высота самого высокого дерева в Китае достигает 83,4 метра

Высота самого высокого дерева в Китае достигает 83,4 метра - РИА Новости, 11.10.2022

Высота самого высокого дерева в Китае достигает 83,4 метра

Китайская научно-исследовательская экспедиция опубликовала данные о самом высоком дереве в Китае, его высота составляет 83,4 метра, сообщил Шанхайский... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:35

2022-10-11T13:35

2022-10-11T13:35

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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская научно-исследовательская экспедиция опубликовала данные о самом высоком дереве в Китае, его высота составляет 83,4 метра, сообщил Шанхайский ботанический сад "Чэньшань".Рекордно высокая пихта /Abies ernestii var. salouenensis/ растет в горной долине на юго-западе Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/. Этот район со средней высотой над уровнем моря в 2800 метров отличается большим количеством осадков, мягким климатом и умеренным количеством солнечного света.Впервые дерево было обнаружено в мае этого года в ходе научной экспедиции, проведенной сотрудниками Института ботаники при Академии наук Китая. Исследователи обнаружили в лесу несколько гигантских деревьев высотой более 75 метров. Высота упомянутой пихты оценивалась в 83,2 метра после предварительных измерений с использованием дрона.Экспедиционная группа, состоящая из сотрудников Института ботаники при Академии наук Китая, Шанхайского ботанического сада "Чэньшань" и других институтов страны в августе вновь измерила высоту дерева и установила, что она составляет 83,4 метра. Исследователи также измерили диаметр ствола на уровне человеческого роста, он составил 207 сантиметров. Таким образом, было установлено, что возраст дерева составляет примерно 380 лет.

https://ria.ru/20211022/konferentsiya-1755767117.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, космос - риа наука