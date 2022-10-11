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Высота самого высокого дерева в Китае достигает 83,4 метра - РИА Новости, 11.10.2022
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Высота самого высокого дерева в Китае достигает 83,4 метра
Высота самого высокого дерева в Китае достигает 83,4 метра - РИА Новости, 11.10.2022
Высота самого высокого дерева в Китае достигает 83,4 метра
Китайская научно-исследовательская экспедиция опубликовала данные о самом высоком дереве в Китае, его высота составляет 83,4 метра, сообщил Шанхайский... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:35
2022-10-11T13:35
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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская научно-исследовательская экспедиция опубликовала данные о самом высоком дереве в Китае, его высота составляет 83,4 метра, сообщил Шанхайский ботанический сад "Чэньшань".Рекордно высокая пихта /Abies ernestii var. salouenensis/ растет в горной долине на юго-западе Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/. Этот район со средней высотой над уровнем моря в 2800 метров отличается большим количеством осадков, мягким климатом и умеренным количеством солнечного света.Впервые дерево было обнаружено в мае этого года в ходе научной экспедиции, проведенной сотрудниками Института ботаники при Академии наук Китая. Исследователи обнаружили в лесу несколько гигантских деревьев высотой более 75 метров. Высота упомянутой пихты оценивалась в 83,2 метра после предварительных измерений с использованием дрона.Экспедиционная группа, состоящая из сотрудников Института ботаники при Академии наук Китая, Шанхайского ботанического сада "Чэньшань" и других институтов страны в августе вновь измерила высоту дерева и установила, что она составляет 83,4 метра. Исследователи также измерили диаметр ствола на уровне человеческого роста, он составил 207 сантиметров. Таким образом, было установлено, что возраст дерева составляет примерно 380 лет.
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китай, космос - риа наука
Россия-Китай: Главное, Китай, Космос - РИА Наука
13:35 11.10.2022
 

Высота самого высокого дерева в Китае достигает 83,4 метра

© AFP 2022 / Dan Sandoval / Yancheng Information OfficeЛес в Китае
Лес в Китае - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / Dan Sandoval / Yancheng Information Office
Лес в Китае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская научно-исследовательская экспедиция опубликовала данные о самом высоком дереве в Китае, его высота составляет 83,4 метра, сообщил Шанхайский ботанический сад "Чэньшань".
Рекордно высокая пихта /Abies ernestii var. salouenensis/ растет в горной долине на юго-западе Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/. Этот район со средней высотой над уровнем моря в 2800 метров отличается большим количеством осадков, мягким климатом и умеренным количеством солнечного света.
Впервые дерево было обнаружено в мае этого года в ходе научной экспедиции, проведенной сотрудниками Института ботаники при Академии наук Китая. Исследователи обнаружили в лесу несколько гигантских деревьев высотой более 75 метров. Высота упомянутой пихты оценивалась в 83,2 метра после предварительных измерений с использованием дрона.
Экспедиционная группа, состоящая из сотрудников Института ботаники при Академии наук Китая, Шанхайского ботанического сада "Чэньшань" и других институтов страны в августе вновь измерила высоту дерева и установила, что она составляет 83,4 метра. Исследователи также измерили диаметр ствола на уровне человеческого роста, он составил 207 сантиметров. Таким образом, было установлено, что возраст дерева составляет примерно 380 лет.
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