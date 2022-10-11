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В Китае избраны более 2,6 млн депутатов уездного и волостного уровней - РИА Новости, 11.10.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221011/deputaty-1823077882.html
В Китае избраны более 2,6 млн депутатов уездного и волостного уровней
В Китае избраны более 2,6 млн депутатов уездного и волостного уровней - РИА Новости, 11.10.2022
В Китае избраны более 2,6 млн депутатов уездного и волостного уровней
Более 2,6 миллиона депутатов Собраний народных представителей /СНП/ нового созыва уездного и волостного уровней были избраны в Китае по итогам выборов, которые... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:37
2022-10-11T13:37
россия-китай: главное
китай
в мире
политика
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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 2,6 миллиона депутатов Собраний народных представителей /СНП/ нового созыва уездного и волостного уровней были избраны в Китае по итогам выборов, которые начались в первой половине 2021 года, сообщает "Синьхуа".В этот раз было избрано на 151459 депутатов больше, чем на предыдущих выборах.В соответствии с пересмотренным законом о выборах в стране было увеличено установленное число депутатов СНП уездного и волостного уровней с целью повысить степень участия в политике народных масс на низовом уровне.Согласно статистике, на выборах депутатов СНП уездного уровня проголосовал 921 миллион избирателей, или 86,49% зарегистрированных избирателей. На выборах депутатов СНП волостного уровня свои голоса отдали 623 миллиона избирателей, что составило 85,63% от всех зарегистрированных избирателей.
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китай, в мире, политика
Россия-Китай: Главное, Китай, В мире, Политика
13:37 11.10.2022
 

В Китае избраны более 2,6 млн депутатов уездного и волостного уровней

© AFP 2022 / Anthony WallaceМужчина проходит мимо отражения флага Китая на пешеходном мосту в Гонконге
Мужчина проходит мимо отражения флага Китая на пешеходном мосту в Гонконге - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / Anthony Wallace
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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 2,6 миллиона депутатов Собраний народных представителей /СНП/ нового созыва уездного и волостного уровней были избраны в Китае по итогам выборов, которые начались в первой половине 2021 года, сообщает "Синьхуа".
В этот раз было избрано на 151459 депутатов больше, чем на предыдущих выборах.
В соответствии с пересмотренным законом о выборах в стране было увеличено установленное число депутатов СНП уездного и волостного уровней с целью повысить степень участия в политике народных масс на низовом уровне.
Согласно статистике, на выборах депутатов СНП уездного уровня проголосовал 921 миллион избирателей, или 86,49% зарегистрированных избирателей. На выборах депутатов СНП волостного уровня свои голоса отдали 623 миллиона избирателей, что составило 85,63% от всех зарегистрированных избирателей.
Дом народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 13:37Россия-Китай: Главное
Большие цели. Как Китай будет развиваться в 2022 году
 
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