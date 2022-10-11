https://ria.ru/20221011/deputaty-1823077882.html

В Китае избраны более 2,6 млн депутатов уездного и волостного уровней

В Китае избраны более 2,6 млн депутатов уездного и волостного уровней - РИА Новости, 11.10.2022

В Китае избраны более 2,6 млн депутатов уездного и волостного уровней

Более 2,6 миллиона депутатов Собраний народных представителей /СНП/ нового созыва уездного и волостного уровней были избраны в Китае по итогам выборов, которые... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:37

2022-10-11T13:37

2022-10-11T13:37

россия-китай: главное

китай

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823063683_0:143:3071:1870_1920x0_80_0_0_74fa7f6a264d8fac89eafd025e45d05c.jpg

МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 2,6 миллиона депутатов Собраний народных представителей /СНП/ нового созыва уездного и волостного уровней были избраны в Китае по итогам выборов, которые начались в первой половине 2021 года, сообщает "Синьхуа".В этот раз было избрано на 151459 депутатов больше, чем на предыдущих выборах.В соответствии с пересмотренным законом о выборах в стране было увеличено установленное число депутатов СНП уездного и волостного уровней с целью повысить степень участия в политике народных масс на низовом уровне.Согласно статистике, на выборах депутатов СНП уездного уровня проголосовал 921 миллион избирателей, или 86,49% зарегистрированных избирателей. На выборах депутатов СНП волостного уровня свои голоса отдали 623 миллиона избирателей, что составило 85,63% от всех зарегистрированных избирателей.

https://ria.ru/20220316/kitay-1778434195.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, в мире, политика