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В Китае избраны более 2,6 млн депутатов уездного и волостного уровней
В Китае избраны более 2,6 млн депутатов уездного и волостного уровней - РИА Новости, 11.10.2022
В Китае избраны более 2,6 млн депутатов уездного и волостного уровней
Более 2,6 миллиона депутатов Собраний народных представителей /СНП/ нового созыва уездного и волостного уровней были избраны в Китае по итогам выборов, которые... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:37
2022-10-11T13:37
2022-10-11T13:37
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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 2,6 миллиона депутатов Собраний народных представителей /СНП/ нового созыва уездного и волостного уровней были избраны в Китае по итогам выборов, которые начались в первой половине 2021 года, сообщает "Синьхуа".В этот раз было избрано на 151459 депутатов больше, чем на предыдущих выборах.В соответствии с пересмотренным законом о выборах в стране было увеличено установленное число депутатов СНП уездного и волостного уровней с целью повысить степень участия в политике народных масс на низовом уровне.Согласно статистике, на выборах депутатов СНП уездного уровня проголосовал 921 миллион избирателей, или 86,49% зарегистрированных избирателей. На выборах депутатов СНП волостного уровня свои голоса отдали 623 миллиона избирателей, что составило 85,63% от всех зарегистрированных избирателей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, в мире, политика
Россия-Китай: Главное, Китай, В мире, Политика
МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное".
Более 2,6 миллиона депутатов Собраний народных представителей /СНП/ нового созыва уездного и волостного уровней были избраны в Китае
по итогам выборов, которые начались в первой половине 2021 года, сообщает "Синьхуа".
В этот раз было избрано на 151459 депутатов больше, чем на предыдущих выборах.
В соответствии с пересмотренным законом о выборах в стране было увеличено установленное число депутатов СНП уездного и волостного уровней с целью повысить степень участия в политике народных масс на низовом уровне.
Согласно статистике, на выборах депутатов СНП уездного уровня проголосовал 921 миллион избирателей, или 86,49% зарегистрированных избирателей. На выборах депутатов СНП волостного уровня свои голоса отдали 623 миллиона избирателей, что составило 85,63% от всех зарегистрированных избирателей.