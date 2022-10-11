Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае завели дело на хозяина собак, которые загрызли девочку - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/delo-1823057643.html
В Краснодарском крае завели дело на хозяина собак, которые загрызли девочку
В Краснодарском крае завели дело на хозяина собак, которые загрызли девочку - РИА Новости, 11.10.2022
В Краснодарском крае завели дело на хозяина собак, которые загрызли девочку
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено на 43-летнего владельца питбультерьеров, которые загрызли 4-летнюю девочку в Лазаревском районе... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:23
2022-10-11T12:23
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg
СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено на 43-летнего владельца питбультерьеров, которые загрызли 4-летнюю девочку в Лазаревском районе Сочи, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.Следствие установило, что ЧП произошло 10 октября, когда мать ребенка с сожителем, приехавшие на отдых к его отцу в сочинский посёлок Совет-Квадже из Краснодара, вышли в магазин, оставив девочку в доме. В это время мать хозяина дома, не зная о нахождении ребенка, впустила в дом трёх питбультерьеров сына, которые загрызли девочку."Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего владельца питбультерьеров, в результате нападения которых погибла 4-летняя девочка (ч.1 ст.109 УК РФ)", - говорится в сообщении.Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, проводится проверка на предмет безопасного содержания животных мужчиной.
https://ria.ru/20221011/rassledovanie-1823051142.html
https://ria.ru/20221011/ubiystvo-1823009241.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_b410886912d2acf77f212ab26778e216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
12:23 11.10.2022
 
В Краснодарском крае завели дело на хозяина собак, которые загрызли девочку

В Сочи завели дело на хозяина питбультерьеров, которые загрызли четырехлетнюю девочку

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено на 43-летнего владельца питбультерьеров, которые загрызли 4-летнюю девочку в Лазаревском районе Сочи, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Следствие установило, что ЧП произошло 10 октября, когда мать ребенка с сожителем, приехавшие на отдых к его отцу в сочинский посёлок Совет-Квадже из Краснодара, вышли в магазин, оставив девочку в доме. В это время мать хозяина дома, не зная о нахождении ребенка, впустила в дом трёх питбультерьеров сына, которые загрызли девочку.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 12:09
Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства девочки в Костроме
"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего владельца питбультерьеров, в результате нападения которых погибла 4-летняя девочка (ч.1 ст.109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, проводится проверка на предмет безопасного содержания животных мужчиной.
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 10:22
Жительнице Урала дали 12 лет за убийство сына из мести сожителю
 
ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала