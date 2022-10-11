https://ria.ru/20221011/delo-1823057643.html

В Краснодарском крае завели дело на хозяина собак, которые загрызли девочку

В Краснодарском крае завели дело на хозяина собак, которые загрызли девочку - РИА Новости, 11.10.2022

В Краснодарском крае завели дело на хозяина собак, которые загрызли девочку

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено на 43-летнего владельца питбультерьеров, которые загрызли 4-летнюю девочку в Лазаревском районе... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:23

2022-10-11T12:23

2022-10-11T12:23

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg

СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено на 43-летнего владельца питбультерьеров, которые загрызли 4-летнюю девочку в Лазаревском районе Сочи, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.Следствие установило, что ЧП произошло 10 октября, когда мать ребенка с сожителем, приехавшие на отдых к его отцу в сочинский посёлок Совет-Квадже из Краснодара, вышли в магазин, оставив девочку в доме. В это время мать хозяина дома, не зная о нахождении ребенка, впустила в дом трёх питбультерьеров сына, которые загрызли девочку."Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего владельца питбультерьеров, в результате нападения которых погибла 4-летняя девочка (ч.1 ст.109 УК РФ)", - говорится в сообщении.Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, проводится проверка на предмет безопасного содержания животных мужчиной.

https://ria.ru/20221011/rassledovanie-1823051142.html

https://ria.ru/20221011/ubiystvo-1823009241.html

сочи

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, россия, краснодарский край