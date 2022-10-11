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Актер из "Дэдпула" пожаловался на Райана Рейнольдса
Актер из "Дэдпула" пожаловался на Райана Рейнольдса - РИА Новости, 11.10.2022
Актер из "Дэдпула" пожаловался на Райана Рейнольдса
Ти Джей Миллер рассказал о напряженных отношениях с Райаном Рейнольдсом на съемках "Дэдпула", пишет Entertainment Weekly со ссылкой на проект "The Adam Carolla... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:15
2022-10-11T18:15
2022-10-11T18:22
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Ти Джей Миллер рассказал о напряженных отношениях с Райаном Рейнольдсом на съемках "Дэдпула", пишет Entertainment Weekly со ссылкой на проект "The Adam Carolla Show". Миллер считает, что коллега его ненавидит. Он заявил, что не заинтересован в съемках третьей части франшизы о дерзком супергерое и вряд ли будет снова работать с Рейнольдсом. Он вспомнил, как Райан просил снять еще один дубль якобы для того, чтобы унизить его перед командой. "Будучи в образе, он был ужасно груб ко мне. Именно ко мне, словно я и был Хорьком (персонаж, которого сыграл в двух фильмах о Дэдпуле Миллер, — Прим. ред.). Он сказал: "Знаешь, что, Хорек? Ты не звезда. Ты тут для экспозиции, и это забавно. Но потом мы можем вернуться к настоящему кино", — говорит артист. Ти Джей утверждает, что ему нравится Рейнольдс как актер, но, по его мнению, тот сильно изменился после успеха "Дэдпула". Миллер также снимался в таких фильмах, как "Рок на века", "Ищу друга на конец света", "Трансформеры: Эпоха истребления", "Первому игроку приготовиться".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, райан рейнольдс (актер), знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Райан Рейнольдс (актер), Знаменитости, звезды
18:15 11.10.2022 (обновлено: 18:22 11.10.2022)
Актер из "Дэдпула" пожаловался на Райана Рейнольдса
Ти Джей Миллер рассказал о напряженных отношениях с Рейнольдсом на съемках "Дэдпула"
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Ти Джей Миллер рассказал о напряженных отношениях с Райаном Рейнольдсом на съемках "Дэдпула", пишет
Entertainment Weekly со ссылкой на проект "The Adam Carolla Show".
Миллер считает, что коллега его ненавидит. Он заявил, что не заинтересован в съемках третьей части франшизы о дерзком супергерое и вряд ли будет снова работать с Рейнольдсом.
Он вспомнил, как Райан просил снять еще один дубль якобы для того, чтобы унизить его перед командой.
"Будучи в образе, он был ужасно груб ко мне. Именно ко мне, словно я и был Хорьком (персонаж, которого сыграл в двух фильмах о Дэдпуле Миллер, — Прим. ред.). Он сказал: "Знаешь, что, Хорек? Ты не звезда. Ты тут для экспозиции, и это забавно. Но потом мы можем вернуться к настоящему кино", — говорит артист.
Ти Джей утверждает, что ему нравится Рейнольдс как актер, но, по его мнению, тот сильно изменился после успеха "Дэдпула".
Миллер также снимался в таких фильмах, как "Рок на века", "Ищу друга на конец света", "Трансформеры: Эпоха истребления", "Первому игроку приготовиться".