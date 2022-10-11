https://ria.ru/20221011/deadpool-1823166099.html

Актер из "Дэдпула" пожаловался на Райана Рейнольдса

Актер из "Дэдпула" пожаловался на Райана Рейнольдса - РИА Новости, 11.10.2022

Актер из "Дэдпула" пожаловался на Райана Рейнольдса

Ти Джей Миллер рассказал о напряженных отношениях с Райаном Рейнольдсом на съемках "Дэдпула", пишет Entertainment Weekly со ссылкой на проект "The Adam Carolla... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:15

2022-10-11T18:15

2022-10-11T18:22

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Ти Джей Миллер рассказал о напряженных отношениях с Райаном Рейнольдсом на съемках "Дэдпула", пишет Entertainment Weekly со ссылкой на проект "The Adam Carolla Show". Миллер считает, что коллега его ненавидит. Он заявил, что не заинтересован в съемках третьей части франшизы о дерзком супергерое и вряд ли будет снова работать с Рейнольдсом. Он вспомнил, как Райан просил снять еще один дубль якобы для того, чтобы унизить его перед командой. "Будучи в образе, он был ужасно груб ко мне. Именно ко мне, словно я и был Хорьком (персонаж, которого сыграл в двух фильмах о Дэдпуле Миллер, — Прим. ред.). Он сказал: "Знаешь, что, Хорек? Ты не звезда. Ты тут для экспозиции, и это забавно. Но потом мы можем вернуться к настоящему кино", — говорит артист. Ти Джей утверждает, что ему нравится Рейнольдс как актер, но, по его мнению, тот сильно изменился после успеха "Дэдпула". Миллер также снимался в таких фильмах, как "Рок на века", "Ищу друга на конец света", "Трансформеры: Эпоха истребления", "Первому игроку приготовиться".

https://ria.ru/20220928/jackman-1820013970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, райан рейнольдс (актер), знаменитости, звезды