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В Учебном центре железнодорожных войск в Загорянском открыли часовню

В Учебном центре железнодорожных войск в Загорянском открыли часовню - РИА Новости, 11.10.2022

В Учебном центре железнодорожных войск в Загорянском открыли часовню

Часовню в Учебном центре железнодорожных войск в Загорянском открыли в честь святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:50

2022-10-11T17:50

2022-10-11T17:50

щелково

андрей ковальчук

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МОСКВА, 11 окт - РИА новости. Часовню в Учебном центре железнодорожных войск в Загорянском открыли в честь святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.Святые Борис и Глеб — русские князья, сыновья великого князя Владимира Святославича, известного на Руси как "Красное солнышко". В 1015 году после смерти отца Борис и Глеб приняли мученическую смерть и стали первыми русскими святыми. Их канонизировали в лике страстотерпцев. Святые Борис и Глеб — покровители Русской земли и "небесные помощники" для всех живших после них русских князей.В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Администрации городского округа Щёлково и руководство предприятий, спонсировавших строительство. Освящение часовни провёл глава Балашихинской епархии Московской митрополии Русской Православной Церкви епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. В церемонии освящения принял участие благочинный Щёлковского церковного округа, настоятель Троицкого собора протоиерей Андрей Ковальчук.

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково, андрей ковальчук