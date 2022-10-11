В Учебном центре железнодорожных войск в Загорянском открыли часовню
© Фото : Администрация городского округа Щёлково В Учебном центре железнодорожных войск в Загорянском открыли часовню
МОСКВА, 11 окт - РИА новости. Часовню в Учебном центре железнодорожных войск в Загорянском открыли в честь святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.
Святые Борис и Глеб — русские князья, сыновья великого князя Владимира Святославича, известного на Руси как "Красное солнышко". В 1015 году после смерти отца Борис и Глеб приняли мученическую смерть и стали первыми русскими святыми. Их канонизировали в лике страстотерпцев. Святые Борис и Глеб — покровители Русской земли и "небесные помощники" для всех живших после них русских князей.
© Фото : Администрация городского округа Щёлково В Учебном центре железнодорожных войск в Загорянском открыли часовню
В Учебном центре железнодорожных войск в Загорянском открыли часовню
В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Администрации городского округа Щёлково и руководство предприятий, спонсировавших строительство. Освящение часовни провёл глава Балашихинской епархии Московской митрополии Русской Православной Церкви епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. В церемонии освящения принял участие благочинный Щёлковского церковного округа, настоятель Троицкого собора протоиерей Андрей Ковальчук.