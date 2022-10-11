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Премьер Чада ушел в отставку по истечении первого этапа переходного периода - РИА Новости, 11.10.2022
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Премьер Чада ушел в отставку по истечении первого этапа переходного периода
Премьер Чада ушел в отставку по истечении первого этапа переходного периода - РИА Новости, 11.10.2022
Премьер Чада ушел в отставку по истечении первого этапа переходного периода
Премьер-министр временного правительства Чада Альбер Пахими Падаке подал в отставку после завершения "первого этапа переходного периода", сообщил офис... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:36
2022-10-11T15:36
в мире
идрис деби
чад
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр временного правительства Чада Альбер Пахими Падаке подал в отставку после завершения "первого этапа переходного периода", сообщил офис президента центральноафриканского государства Махамата Идриса Деби.Во вторник состоялась встреча главы правительства и президента."Во время этой аудиенции премьер-министр поблагодарил президента за оказанное ему доверие возглавить первый этап переходного периода… и представил президенту свою отставку, пожелав ему удачи в руководстве страной на втором этапе переходного периода", - говорится в коммюнике.В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом Республики Чад.
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в мире, идрис деби, чад
В мире, Идрис Деби, Чад
15:36 11.10.2022
 
Премьер Чада ушел в отставку по истечении первого этапа переходного периода

Премьер Чада Падаке подал в отставку после истечения первого этапа переходного периода

© AFP 2022 / Issouf SanogoАльбер Пахими Падаке
Альбер Пахими Падаке - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / Issouf Sanogo
Альбер Пахими Падаке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр временного правительства Чада Альбер Пахими Падаке подал в отставку после завершения "первого этапа переходного периода", сообщил офис президента центральноафриканского государства Махамата Идриса Деби.
Во вторник состоялась встреча главы правительства и президента.
"Во время этой аудиенции премьер-министр поблагодарил президента за оказанное ему доверие возглавить первый этап переходного периода… и представил президенту свою отставку, пожелав ему удачи в руководстве страной на втором этапе переходного периода", - говорится в коммюнике.
В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.
Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом Республики Чад.
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