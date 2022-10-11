https://ria.ru/20221011/chad-1823138034.html
Премьер Чада ушел в отставку по истечении первого этапа переходного периода
Премьер Чада ушел в отставку по истечении первого этапа переходного периода - РИА Новости, 11.10.2022
Премьер Чада ушел в отставку по истечении первого этапа переходного периода
Премьер-министр временного правительства Чада Альбер Пахими Падаке подал в отставку после завершения "первого этапа переходного периода", сообщил офис... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:36
2022-10-11T15:36
2022-10-11T15:36
в мире
идрис деби
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр временного правительства Чада Альбер Пахими Падаке подал в отставку после завершения "первого этапа переходного периода", сообщил офис президента центральноафриканского государства Махамата Идриса Деби.Во вторник состоялась встреча главы правительства и президента."Во время этой аудиенции премьер-министр поблагодарил президента за оказанное ему доверие возглавить первый этап переходного периода… и представил президенту свою отставку, пожелав ему удачи в руководстве страной на втором этапе переходного периода", - говорится в коммюнике.В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом Республики Чад.
https://ria.ru/20221004/afrika-1821518262.html
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в мире, идрис деби, чад
Премьер Чада ушел в отставку по истечении первого этапа переходного периода
Премьер Чада Падаке подал в отставку после истечения первого этапа переходного периода
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Премьер-министр временного правительства Чада Альбер Пахими Падаке подал в отставку после завершения "первого этапа переходного периода", сообщил
офис президента центральноафриканского государства Махамата Идриса Деби.
Во вторник состоялась встреча главы правительства и президента.
"Во время этой аудиенции премьер-министр поблагодарил президента за оказанное ему доверие возглавить первый этап переходного периода… и представил президенту свою отставку, пожелав ему удачи в руководстве страной на втором этапе переходного периода", - говорится в коммюнике.
В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.
Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом Республики Чад.