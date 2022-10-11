https://ria.ru/20221011/bumagi-1823238563.html

Минфин не будет давать льгот на покупку ценных бумаг за пределами России

Минфин не будет давать льгот на покупку ценных бумаг за пределами России - РИА Новости, 11.10.2022

Минфин не будет давать льгот на покупку ценных бумаг за пределами России

Минфин РФ считает, что не следует предоставлять налоговые льготы, в том числе в рамках индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), на покупку бумаг за пределами РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T21:16

2022-10-11T21:16

2022-10-11T21:16

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

алексей моисеев

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минфин РФ считает, что не следует предоставлять налоговые льготы, в том числе в рамках индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), на покупку бумаг за пределами РФ или иностранных эмитентов, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев."Что точно совершенно мы конечно будем делать, это мы не будем давать льготы налоговые в рамках индивидуальных инвестиционных счетов или иных на покупку ценных бумаг за пределами Российской Федерации или иностранных эмитентов, скажем так, которые будут размещаться в России", - сказал Моисеев в интервью радио "Москва.FM".Причиной этому является в первую очередь то, что "надо направлять на инвестирование в российскую экономику и представление в первую очередь акционерного капитала, который российский финансовый рынок … никогда в достаточном объеме не представлял". "То есть у нас к сожалению опытов больших IPO, … это предложение акций на рынке от компаний, то есть собственно привлечение денег в компании в виде акционерного капитала, … вот таких хороших не было. Всегда там западные инвесторы значительную долю предоставляли", - отметил он."Поэтому здесь конечно мы должны сфокусироваться на том, чтобы российские компании могли все таки акционерный капитал (привлекать - ред.)", - заключил Моисеев.

https://ria.ru/20221004/goszakupki-1821478348.html

https://ria.ru/20221010/minfin-1822751172.html

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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, алексей моисеев