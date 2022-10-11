16:33 11.10.2022 (обновлено: 17:28 11.10.2022)
Главы Минобороны стран НАТО обсудят в Брюсселе усиление помощи Украине
Столтенберг: главы Минобороны стран НАТО обсудят в Брюсселе усиление помощи Украине
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО на встрече в Брюсселе 12-13 октября обсудят усиление помощи Украине, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний министров блока.
Заседания министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября.
"Мы увеличим нашу поддержку Украины с тем, чтобы она могла защищать себя, освобождать территории от российской оккупации", - указал он.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.