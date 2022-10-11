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СМИ: в Британии планируют ограничить доходы с продажи энергоносителей - РИА Новости, 11.10.2022
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СМИ: в Британии планируют ограничить доходы с продажи энергоносителей
СМИ: в Британии планируют ограничить доходы с продажи энергоносителей - РИА Новости, 11.10.2022
СМИ: в Британии планируют ограничить доходы с продажи энергоносителей
Правительство Великобритании планирует ввести ограничения на доходы компаний-производителей возобновляемой энергии, чтобы снизить влияние возросших цен на... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T01:33
2022-10-11T01:33
цены на нефть
лиз трасс
великобритания
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в мире
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство Великобритании планирует ввести ограничения на доходы компаний-производителей возобновляемой энергии, чтобы снизить влияние возросших цен на энергоносители на жителей страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По информации агентства, представители министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Британии провели переговоры с крупнейшими поставщиками возобновляемой энергии в понедельник вечером. Ведомство отказалось рассказать подробности, заявив, что правительство продолжит защищать домохозяйства от роста цен на энергию.Отмечается, что переговоры в Британии строятся по схеме механизма, который предлагали ввести в ЕС по установлению временного лимита доходов компаний, которые производят электроэнергию с низкими затратами.Сообщается, что британское правительство уже вело переговоры с представителями промышленности по вопросам предстоящей зимы на фоне предполагаемого энергокризиса. Тогда речь шла о поставке "зелеными" производителями электроэнергии по фиксированным, а не рыночным ценам. Однако переговоры провалились на фоне опасений того, что цены на большую часть электроэнергии уже застрахованы до конца года.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В стране значительно выросли счета за потребление энергоресурсов. На фоне этого премьер Британии Лиз Трасс была вынуждена объявить о заморозке счетов на энергию с 1 октября на ближайшие два года, чтобы среднегодовой счет за газ и электричество не превышал 2,5 тысячи фунтов стерлингов.Ранее британские СМИ сообщали, что намерение Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей может обойтись стране примерно в 130 миллиардов фунтов стерлингов (150 миллиардов долларов) за полтора года. Это связано с тем, что в августе британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера годовых счетов на электроэнергию для потребителей до 3549 фунтов стерлингов с 1 октября, что более чем на тысячу фунтов больше, чем ценовой порог, предлагаемый Трасс.
https://ria.ru/20221010/trass-1822688578.html
https://ria.ru/20221006/elektroenergiya-1821725631.html
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цены на нефть, лиз трасс, великобритания, россия, евросоюз, украина, в мире, экономика, политика
Цены на нефть, Лиз Трасс, Великобритания, Россия, Евросоюз, Украина, В мире, Экономика, Политика
01:33 11.10.2022
 
СМИ: в Британии планируют ограничить доходы с продажи энергоносителей

Блумберг: в Британии планируют ограничить доходы производителей возобновляемой энергии

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство Великобритании планирует ввести ограничения на доходы компаний-производителей возобновляемой энергии, чтобы снизить влияние возросших цен на энергоносители на жителей страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации агентства, представители министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Британии провели переговоры с крупнейшими поставщиками возобновляемой энергии в понедельник вечером. Ведомство отказалось рассказать подробности, заявив, что правительство продолжит защищать домохозяйства от роста цен на энергию.
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Отмечается, что переговоры в Британии строятся по схеме механизма, который предлагали ввести в ЕС по установлению временного лимита доходов компаний, которые производят электроэнергию с низкими затратами.
Сообщается, что британское правительство уже вело переговоры с представителями промышленности по вопросам предстоящей зимы на фоне предполагаемого энергокризиса. Тогда речь шла о поставке "зелеными" производителями электроэнергии по фиксированным, а не рыночным ценам. Однако переговоры провалились на фоне опасений того, что цены на большую часть электроэнергии уже застрахованы до конца года.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В стране значительно выросли счета за потребление энергоресурсов. На фоне этого премьер Британии Лиз Трасс была вынуждена объявить о заморозке счетов на энергию с 1 октября на ближайшие два года, чтобы среднегодовой счет за газ и электричество не превышал 2,5 тысячи фунтов стерлингов.
Ранее британские СМИ сообщали, что намерение Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей может обойтись стране примерно в 130 миллиардов фунтов стерлингов (150 миллиардов долларов) за полтора года. Это связано с тем, что в августе британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера годовых счетов на электроэнергию для потребителей до 3549 фунтов стерлингов с 1 октября, что более чем на тысячу фунтов больше, чем ценовой порог, предлагаемый Трасс.
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