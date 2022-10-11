https://ria.ru/20221011/britaniya-1822904198.html

"Нас ждут голод и холод". Британская экономика входит в пике

"Нас ждут голод и холод". Британская экономика входит в пике - РИА Новости, 11.10.2022

"Нас ждут голод и холод". Британская экономика входит в пике

В жизни британцев не заканчивается черная полоса. Brexit, пандемия, а затем и санкционная война с Россией привели к тому, что полки в магазинах опустели. А... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T08:00

2022-10-11T08:00

2022-10-11T08:15

лиз трасс

великобритания

лондон

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борис джонсон

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евросоюз

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Елена Попова. В жизни британцев не заканчивается черная полоса. Brexit, пандемия, а затем и санкционная война с Россией привели к тому, что полки в магазинах опустели. А из-за рекордных счетов за электроэнергию людям приходится выбирать — замерзать без отопления или отказаться от еды. О ситуации в стране — в материале РИА Новости.Поздний ужинС начала октября стоимость электроэнергии в Великобритании выросла на 80 процентов. При этом максимальная сумма коммунальных платежей для домохозяйств за год может составить пять тысяч фунтов стерлингов (350 тысяч рублей), прогнозирует консалтинговая компания Cornwall Insight. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на федерацию британских производителей Make UK, есть вероятность, что в стране прекратят работу более половины заводов."Нынешний кризис ставит предприятия перед суровым выбором. <…> Свернуть производство или вообще закрыть цех, если помощь не придет в ближайшее время", — пишет агентство.В целях экономии электричества людям могут запретить готовить еду раньше восьми вечера, а пабам разрешат работать только до девяти, продолжает Bloomberg. И это притом, что из-за высокой инфляции и неподъемных счетов за электроэнергию уже закрылись более семи тысяч ресторанов и пивных заведений.В то же время, по данным опроса социологической службы Ipsos, около трети жителей Великобритании испытывали сложности с оплатой "коммуналки" еще до осеннего повышения тарифов. Эксперты лондонского Центра экономических и бизнес-исследований предрекают самое значительное падение уровня жизни с 1950-х.Экономические проблемы обвалили рейтинг премьер-министра Лиз Трасс. Она всего месяц возглавляет правительство, а ее уже поддерживают всего 14 процентов населения. "Мы — единственная партия, у которой есть четкий план развития экономики и продвижения Британии. Вместе мы сможем раскрыть весь потенциал нашей великой страны", — пытается Трасс успокоить граждан в соцсетях.Однако подобным обещаниям верят слабо. "Этой зимой тысячи людей замерзнут, им нечем будет питаться. Вы совершенно бесполезны", — отвечают жители Лондона в комментариях к посту.Карандаши вместо ланча"В августе цены на продукты в Великобритании росли самыми быстрыми темпами после экономического кризиса 2008-го, подскочив на 10,5 процента по сравнению с предыдущим годом. В июле продовольственная инфляция ускорилась до 9,3 процента: кризис на Украине и последующее подорожание кормов для животных, удобрений, пшеницы и растительных масел оказали сильное влияние на стоимость товаров", — пишет британский таблоид The Sun.Кроме того, из-за взлета цен на топливо и катастрофической нехватки рабочего персонала страна может столкнуться с дефицитом молочных продуктов. Издание Daily Telegraph со ссылкой на управляющего директора компании Arla Foodsу уже сообщает о трехпроцентном спаде производства молока.Из-за огромных платежей за ЖКХ малоимущие британцы перестали разогревать пищу, чтобы снизить потребление электричества. А по данным опроса исследовательской кампании YouGov, почти треть семей перешла на еду более низкого качества.Тревожная тенденция нарастает и в школах. СМИ сообщают, что некоторые родители не могут собрать ребенку с собой обед, перекладывая проблему на учебное заведение. Но и там не хватает средств на бесплатное питание для всех учеников."В некоторых районах Лондона дети приходят в школы такими голодными, что грызут канцтовары. А в районе Льюишем на юго-востоке Лондона ученик притворялся, будто ест из пустого ланч-бокса — чтобы никто не догадался, что родители не могут купить ему еду", — рассказывает журналист The Guardian Анна Фазакерли.Полоса неудачВ июне 2016-го британцы проголосовали на консультативном референдуме за Brexit: решение выйти из ЕС поддержали 51,9 процента населения. Последовали жесткие споры и разногласия между ведущими партиями в парламенте и внутри правительства, дату выхода постоянно сдвигали. В стране дважды сменили премьеров и переизбрали парламент, но в итоге в январе 2020-го Борис Джонсон подписал соглашение.Практически сразу Британия ощутила нехватку продуктов. С полок то и дело пропадали сыр и минеральная вода, из-за недостатка курицы из меню в KFC убрали несколько позиций, а сеть ресторанов Nando's и вовсе закрыла около 50 заведений.Затем последовала пандемия коронавируса, которая усугубила проблемы: логистические цепочки разорвались, грузы застряли на континенте, британцы недополучили стройматериалы, недосчитались поваров и обслуживающего персонала."К экономическому кризису в стране привели и санкционная война с Россией, и неадекватные политические лидеры. Лиз Трасс представила крайне амбициозную программу: резкое сокращение налогов для богатых и субсидии на потребление электроэнергии для бедных. Это очень сложно реализовать — нужны огромные вливания в экономику. Фунт стерлинга ожидаемо упал, началось бегство инвесторов", — поясняет политолог Сергей Марков.По его мнению, ситуация изменится, если власти улучшат ситуацию по двум-трем направлениям: договорятся с США в вопросах торговли, придут к компромиссу с Евросоюзом или же прекратят энергетическое противостояние с Россией."Они могут назначить адекватного премьера, — отмечает Марков. — Либо Лиз Трасс останется символической фигурой, но возьмет профессиональных экономистов в команду".Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает: если кризис в Соединенном Королевстве затянется, страна может выпасть из списка лидеров на международной арене. Чтобы удержать этот статус, Лондону необходимо наращивать финансирование ключевых отраслей экономики, а оно, по словам эксперта, пока лишь сокращается.

https://ria.ru/20221007/nischeta-1822123090.html

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лиз трасс, великобритания, лондон, россия, борис джонсон, российская академия наук, kfc, евросоюз