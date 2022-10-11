https://ria.ru/20221011/boykot-1823144973.html
Ozon и "Яндекс Маркет" не присоединились к бойкоту бренда Lamel
Ozon и "Яндекс Маркет" не присоединились к бойкоту бренда Lamel - РИА Новости, 11.10.2022
Ozon и "Яндекс Маркет" не присоединились к бойкоту бренда Lamel
Входящие в число крупнейших маркетплейсов в России Ozon и "Яндекс Маркет" не присоединились к "бойкоту" британского бренда Lamel, несмотря на высказывания... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:58
2022-10-11T15:58
2022-10-11T17:35
россия
украина
ozon
яндекс.маркет
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экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Входящие в число крупнейших маркетплейсов в России Ozon и "Яндекс Маркет" не присоединились к "бойкоту" британского бренда Lamel, несмотря на высказывания компании в социальных сетях, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье британский бренд декоративной косметики Lamel, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал серию сторис в своем аккаунте в одной из соцсетей с подборкой "огненных" макияжей и назвал день ЧП на Крымском мосту (8 октября) праздничным "днем хлопка". В ответ российские магазины косметики объявили бренду бойкот и сняли продукцию Lamel с продажи.В частности российские косметические сети "Рив Гош", "Л'Этуаль" и "Золотое яблоко" вывели продукцию бренда из ассортимента своих магазинов.При этом на Ozon и "Яндекс Маркете" продукцию до сих пор возможно купить, как и раньше. Для заказа доступен обширный ассортимент товаров бренда. Пресс-службы Ozon и "Яндекс Маркета" ответа на запрос РИА Новости не предоставили.Однако к "бойкоту" присоединился маркетплейс Wildberries, где еще в понедельник скрыли товары бренда.Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
https://ria.ru/20221010/brend-1822877981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, ozon, яндекс.маркет, национальный антитеррористический комитет рф, экономика
Россия, Украина, Ozon, Яндекс.Маркет, Национальный антитеррористический комитет РФ, Экономика
15:58 11.10.2022 (обновлено: 17:35 11.10.2022)
Ozon и "Яндекс Маркет" не присоединились к бойкоту бренда Lamel
Ozon и "Яндекс Маркет" не присоединились к бойкоту британского косметического бренда Lamel
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Входящие в число крупнейших маркетплейсов в России Ozon и "Яндекс Маркет" не присоединились к "бойкоту" британского бренда Lamel, несмотря на высказывания компании в социальных сетях, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье британский бренд декоративной косметики Lamel, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал серию сторис в своем аккаунте в одной из соцсетей с подборкой "огненных" макияжей и назвал день ЧП на Крымском мосту (8 октября) праздничным "днем хлопка". В ответ российские магазины косметики объявили бренду бойкот и сняли продукцию Lamel с продажи.
В частности российские косметические сети "Рив Гош", "Л'Этуаль" и "Золотое яблоко" вывели продукцию бренда из ассортимента своих магазинов.
При этом на Ozon и "Яндекс Маркете" продукцию до сих пор возможно купить, как и раньше. Для заказа доступен обширный ассортимент товаров бренда. Пресс-службы Ozon и "Яндекс Маркета" ответа на запрос РИА Новости не предоставили.
Однако к "бойкоту" присоединился маркетплейс Wildberries
, где еще в понедельник скрыли товары бренда.
Национальный антитеррористический комитет (НАК
) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ
, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины
.