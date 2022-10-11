https://ria.ru/20221011/boykot-1823144973.html

Ozon и "Яндекс Маркет" не присоединились к бойкоту бренда Lamel

Ozon и "Яндекс Маркет" не присоединились к бойкоту бренда Lamel - РИА Новости, 11.10.2022

Ozon и "Яндекс Маркет" не присоединились к бойкоту бренда Lamel

Входящие в число крупнейших маркетплейсов в России Ozon и "Яндекс Маркет" не присоединились к "бойкоту" британского бренда Lamel, несмотря на высказывания... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:58

2022-10-11T15:58

2022-10-11T17:35

россия

украина

ozon

яндекс.маркет

национальный антитеррористический комитет рф

экономика

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Входящие в число крупнейших маркетплейсов в России Ozon и "Яндекс Маркет" не присоединились к "бойкоту" британского бренда Lamel, несмотря на высказывания компании в социальных сетях, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье британский бренд декоративной косметики Lamel, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал серию сторис в своем аккаунте в одной из соцсетей с подборкой "огненных" макияжей и назвал день ЧП на Крымском мосту (8 октября) праздничным "днем хлопка". В ответ российские магазины косметики объявили бренду бойкот и сняли продукцию Lamel с продажи.В частности российские косметические сети "Рив Гош", "Л'Этуаль" и "Золотое яблоко" вывели продукцию бренда из ассортимента своих магазинов.При этом на Ozon и "Яндекс Маркете" продукцию до сих пор возможно купить, как и раньше. Для заказа доступен обширный ассортимент товаров бренда. Пресс-службы Ozon и "Яндекс Маркета" ответа на запрос РИА Новости не предоставили.Однако к "бойкоту" присоединился маркетплейс Wildberries, где еще в понедельник скрыли товары бренда.Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.

https://ria.ru/20221010/brend-1822877981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, ozon, яндекс.маркет, национальный антитеррористический комитет рф, экономика