https://ria.ru/20221011/boevik-1823194220.html

Задержанного на Ставрополье бывшего басаевца заключили в СИЗО

Задержанного на Ставрополье бывшего басаевца заключили в СИЗО - РИА Новости, 11.10.2022

Задержанного на Ставрополье бывшего басаевца заключили в СИЗО

Суд на Ставрополье арестовал бывшего боевика из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшего в знаменитом бое с псковскими десантниками на высоте 776,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:00

2022-10-11T18:00

2022-10-11T18:00

происшествия

ставропольский краевой суд

ставропольский край

шамиль басаев

шатойский район

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ПЯТИГОРСК, 11 окт - РИА Новости. Суд на Ставрополье арестовал бывшего боевика из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшего в знаменитом бое с псковскими десантниками на высоте 776, сообщает Ставропольский краевой суд."В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 10 декабря 2022 года", - сообщили в суде.Несколько часов назад ФСБ РФ объявила о задержании двух бывших боевиков на Ставрополье и в Томске – неких Бегельдиева Т.Х. и Елманбетова А.С.По данным ведомства, задержанные причастны к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих ВС РФ у станицы Червленная и в феврале-марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт. В ходе этих боев погибли 99 российских военных, в том числе 84 десантника.По данным СК РФ, Елманбетову и Бегельдиеву предъявлены обвинения по статье 279, части 2 статьи 209, статье 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Ранее в Томске Елманбетов также был заключен в СИЗО.Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов.Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.

https://ria.ru/20220420/zaderzhanie-1784449998.html

ставропольский край

шатойский район

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Ольга Фомченкова

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Кадры задержания двух бывших боевиков из банды Басаева и Хаттаба ФСБ публикует кадры задержания двух бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в бое с псковскими десантниками на высоте 776 2022-10-11T18:00 true PT0M57S

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Ольга Фомченкова

происшествия, ставропольский краевой суд, ставропольский край, шамиль басаев, шатойский район