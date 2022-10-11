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Российские силы уничтожили в ДНР склад боеприпасов с ракетами HIMARS - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/boepripasy-1823081796.html
Российские силы уничтожили в ДНР склад боеприпасов с ракетами HIMARS
Российские силы уничтожили в ДНР склад боеприпасов с ракетами HIMARS - РИА Новости, 11.10.2022
Российские силы уничтожили в ДНР склад боеприпасов с ракетами HIMARS
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS в ДНР, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:12
2022-10-11T17:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ВС РФ уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS в ДНР, заявили в Минобороны России."В районе населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американскими системам залпового огня "HIMARS", - говорится в сводке.Кроме того, за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 66-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Новое ДНР, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах.
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Екатерина Зайцева
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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Конашенков: "Уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS"
ВС РФ уничтожили две украинские топливные базы в Днепропетровской области и склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS в ДНР, заявили в Минобороны России.
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РИА Новости
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донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:12 11.10.2022 (обновлено: 17:46 11.10.2022)
 
Российские силы уничтожили в ДНР склад боеприпасов с ракетами HIMARS

Российские силы уничтожили в ДНР украинский склад боеприпасов с ракетами HIMARS

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ВС РФ уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS в ДНР, заявили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американскими системам залпового огня "HIMARS", - говорится в сводке.
Кроме того, за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 66-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Новое ДНР, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах.
Многоканальная станция наведения ракет, пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы С-300В4 - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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