https://ria.ru/20221011/boepripasy-1823081796.html

Российские силы уничтожили в ДНР склад боеприпасов с ракетами HIMARS

Российские силы уничтожили в ДНР склад боеприпасов с ракетами HIMARS - РИА Новости, 11.10.2022

Российские силы уничтожили в ДНР склад боеприпасов с ракетами HIMARS

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS в ДНР, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:12

2022-10-11T13:12

2022-10-11T17:46

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ВС РФ уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS в ДНР, заявили в Минобороны России."В районе населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американскими системам залпового огня "HIMARS", - говорится в сводке.Кроме того, за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 66-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Новое ДНР, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах.

https://ria.ru/20221011/pvo-1823085824.html

донецкая народная республика

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Конашенков: "Уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS" ВС РФ уничтожили две украинские топливные базы в Днепропетровской области и склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS в ДНР, заявили в Минобороны России. 2022-10-11T13:12 true PT4M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)