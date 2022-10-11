https://ria.ru/20221011/boepripasy-1823081796.html
Российские силы уничтожили в ДНР склад боеприпасов с ракетами HIMARS
Российские силы уничтожили в ДНР склад боеприпасов с ракетами HIMARS - РИА Новости, 11.10.2022
Российские силы уничтожили в ДНР склад боеприпасов с ракетами HIMARS
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS в ДНР, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:12
2022-10-11T13:12
2022-10-11T17:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823107388_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a340423d8e810d4c0692008905b50e2b.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ВС РФ уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS в ДНР, заявили в Минобороны России."В районе населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американскими системам залпового огня "HIMARS", - говорится в сводке.Кроме того, за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 66-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Новое ДНР, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах.
https://ria.ru/20221011/pvo-1823085824.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823107388_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0b13f1ccb91a78d21a34fdda6208e545.jpg
Конашенков: "Уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS"
ВС РФ уничтожили две украинские топливные базы в Днепропетровской области и склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS в ДНР, заявили в Минобороны России.
2022-10-11T13:12
true
PT4M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:12 11.10.2022 (обновлено: 17:46 11.10.2022)
Российские силы уничтожили в ДНР склад боеприпасов с ракетами HIMARS
Российские силы уничтожили в ДНР украинский склад боеприпасов с ракетами HIMARS