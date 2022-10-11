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Рок-группа Blink-182 вернулась в "золотом" составе - РИА Новости, 11.10.2022
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Культура
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Рок-группа Blink-182 вернулась в "золотом" составе
Рок-группа Blink-182 вернулась в "золотом" составе - РИА Новости, 11.10.2022
Рок-группа Blink-182 вернулась в "золотом" составе
Рок-группа Blink-182 воссоединилась. В команду вернулся солист и гитарист Том ДеЛонг. Музыканты сообщили об этом на странице группы в соцсети. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:45
2022-10-11T18:45
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рок-группа Blink-182 воссоединилась. В команду вернулся солист и гитарист Том ДеЛонг. Музыканты сообщили об этом на странице группы в соцсети.Вместе с Трэвисом Баркером и Марком Хоппусом в 2023 он отправится в турне. Музыканты также анонсировали новый альбом и пообещали выпустить трек в ближайшую пятницу. ДеЛонг ушел из коллектива в 2015. Его место занял Мэтт Скиба из Alkaline Trio. Он участвовал в записи таких альбомов коллектива, как "California" и "Nine".
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новости культуры, музыка, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Музыка, Знаменитости, звезды
18:45 11.10.2022
 
Рок-группа Blink-182 вернулась в "золотом" составе

Том ДеЛонг вернулся в рок-группу Blink-182, коллектив анонсировал новый альбом

© Кадр из промо-видео Blink182 Музыканты Blink182 воссоединились в 2022 году
Музыканты Blink182 воссоединились в 2022 году
© Кадр из промо-видео Blink182
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рок-группа Blink-182 воссоединилась. В команду вернулся солист и гитарист Том ДеЛонг. Музыканты сообщили об этом на странице группы в соцсети.
Вместе с Трэвисом Баркером и Марком Хоппусом в 2023 он отправится в турне.
Музыканты также анонсировали новый альбом и пообещали выпустить трек в ближайшую пятницу.
ДеЛонг ушел из коллектива в 2015. Его место занял Мэтт Скиба из Alkaline Trio. Он участвовал в записи таких альбомов коллектива, как "California" и "Nine".
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