https://ria.ru/20221011/blink182-1823207579.html
Рок-группа Blink-182 вернулась в "золотом" составе
Рок-группа Blink-182 вернулась в "золотом" составе - РИА Новости, 11.10.2022
Рок-группа Blink-182 вернулась в "золотом" составе
Рок-группа Blink-182 воссоединилась. В команду вернулся солист и гитарист Том ДеЛонг. Музыканты сообщили об этом на странице группы в соцсети. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:45
2022-10-11T18:45
2022-10-11T18:45
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рок-группа Blink-182 воссоединилась. В команду вернулся солист и гитарист Том ДеЛонг. Музыканты сообщили об этом на странице группы в соцсети.Вместе с Трэвисом Баркером и Марком Хоппусом в 2023 он отправится в турне. Музыканты также анонсировали новый альбом и пообещали выпустить трек в ближайшую пятницу. ДеЛонг ушел из коллектива в 2015. Его место занял Мэтт Скиба из Alkaline Trio. Он участвовал в записи таких альбомов коллектива, как "California" и "Nine".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Музыка, Знаменитости, звезды
Рок-группа Blink-182 вернулась в "золотом" составе
Том ДеЛонг вернулся в рок-группу Blink-182, коллектив анонсировал новый альбом
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рок-группа Blink-182 воссоединилась. В команду вернулся солист и гитарист Том ДеЛонг. Музыканты сообщили об этом на странице группы в соцсети.
Вместе с Трэвисом Баркером и Марком Хоппусом в 2023 он отправится в турне.
Музыканты также анонсировали новый альбом и пообещали выпустить трек в ближайшую пятницу.
ДеЛонг ушел из коллектива в 2015. Его место занял Мэтт Скиба из Alkaline Trio. Он участвовал в записи таких альбомов коллектива, как "California" и "Nine".