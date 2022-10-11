https://ria.ru/20221011/blink182-1823207579.html

Рок-группа Blink-182 вернулась в "золотом" составе

Рок-группа Blink-182 вернулась в "золотом" составе - РИА Новости, 11.10.2022

Рок-группа Blink-182 вернулась в "золотом" составе

Рок-группа Blink-182 воссоединилась. В команду вернулся солист и гитарист Том ДеЛонг. Музыканты сообщили об этом на странице группы в соцсети. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:45

2022-10-11T18:45

2022-10-11T18:45

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рок-группа Blink-182 воссоединилась. В команду вернулся солист и гитарист Том ДеЛонг. Музыканты сообщили об этом на странице группы в соцсети.Вместе с Трэвисом Баркером и Марком Хоппусом в 2023 он отправится в турне. Музыканты также анонсировали новый альбом и пообещали выпустить трек в ближайшую пятницу. ДеЛонг ушел из коллектива в 2015. Его место занял Мэтт Скиба из Alkaline Trio. Он участвовал в записи таких альбомов коллектива, как "California" и "Nine".

https://ria.ru/20221011/minaj-1823090013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, знаменитости, звезды