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В Красносельском районе Москвы завершили благоустройство улиц - РИА Новости, 11.10.2022
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https://ria.ru/20221011/blagoustroystvo-1822997414.html
В Красносельском районе Москвы завершили благоустройство улиц
В Красносельском районе Москвы завершили благоустройство улиц - РИА Новости, 11.10.2022
В Красносельском районе Москвы завершили благоустройство улиц
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству улиц в Красносельском районе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:20
2022-10-11T09:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
красносельский район
москва
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству улиц в Красносельском районе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В этом году обновили улицы Новорязанская и Ольховская, ряд переулков: Ольховский, Басманный и 1-й Басманный, Ольховский и 1-й Ольховский тупики. Главная задача благоустройства этого района - сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает на работу или учебу. Теперь там появились хорошо освещенные пешеходные зоны, которые можно использовать для прогулок и отдыха", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что в рамках проекта убрали под землю воздушные кабельные линии, обустроили дополнительную водосточную сеть и дождеприемные колодцы."Выполнили целый комплекс работ: расширили тротуары и обновили их покрытие, заменили асфальт на проезжей части, сделали удобные парковочные карманы, установили пять остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью, смонтировали контактную сеть для трамваев. Обновленную территорию освещают более 170 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками", - рассказал заммэра.Бирюков сообщил, что на финальном этапе благоустройства разбили почти 10 тысяч квадратных метров газона, уже начали высадку кустарников, поздней осенью к ним добавят более 30 деревьев.
https://ria.ru/20221006/blagoustroystvo-1821914362.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, красносельский район, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Красносельский район, Москва
09:20 11.10.2022
 
В Красносельском районе Москвы завершили благоустройство улиц

Бирюков: городские службы завершили благоустройство улиц в Красносельском районе Москвы

© РИА Новости / Александр КряжевРаботы по благоустройству территории
Работы по благоустройству территории - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Работы по благоустройству территории. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству улиц в Красносельском районе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году обновили улицы Новорязанская и Ольховская, ряд переулков: Ольховский, Басманный и 1-й Басманный, Ольховский и 1-й Ольховский тупики. Главная задача благоустройства этого района - сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает на работу или учебу. Теперь там появились хорошо освещенные пешеходные зоны, которые можно использовать для прогулок и отдыха", - заявил Бирюков.
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6 октября, 11:39Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Он подчеркнул, что в рамках проекта убрали под землю воздушные кабельные линии, обустроили дополнительную водосточную сеть и дождеприемные колодцы.
"Выполнили целый комплекс работ: расширили тротуары и обновили их покрытие, заменили асфальт на проезжей части, сделали удобные парковочные карманы, установили пять остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью, смонтировали контактную сеть для трамваев. Обновленную территорию освещают более 170 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками", - рассказал заммэра.
Бирюков сообщил, что на финальном этапе благоустройства разбили почти 10 тысяч квадратных метров газона, уже начали высадку кустарников, поздней осенью к ним добавят более 30 деревьев.
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