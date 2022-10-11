https://ria.ru/20221011/bilety-1823138368.html

Эксперты узнали, на каком языке туристы хотят видеть информацию на билетах

Эксперты узнали, на каком языке туристы хотят видеть информацию на билетах - РИА Новости, 11.10.2022

Эксперты узнали, на каком языке туристы хотят видеть информацию на билетах

Туристы не согласны с предложением печатать билеты на внутренние рейсы только на русском языке, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:00

2022-10-11T16:00

2022-10-11T16:00

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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туристы

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Туристы не согласны с предложением печатать билеты на внутренние рейсы только на русском языке, сообщает АТОР.Согласно опросу ассоциации, абсолютное большинство респондентов (86 процентов) отлично понимают, что написано у них в проездных документах, и не считают нужным отказываться от английского языка.О сложностях с интерпретацией данных заявили только девять процентов участников. Еще четырем процентам все равно, на каком языке будет информация."При этом один процент опрошенных отметили, что и перевод им бы не помог — в проездных для них лично слишком много технической информации", — добавляют в ассоциации.Ранее депутат Госдумы Сергей Коткин внес в Минтранс предложение об использовании только русского языка в электронных билетах и посадочных талонах на внутренних рейсах. По его словам, россияне испытывают проблемы с восприятием информации, изложенной на английском.

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/aviabilety-1822181445.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

ассоциация туроператоров россии (атор), госдума рф, авиабилеты, новости - туризм, туризм, туристы