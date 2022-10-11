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Байден назвал Путина "рациональным лидером" - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/bayden-1823256008.html
Байден назвал Путина "рациональным лидером"
Байден назвал Путина "рациональным лидером" - РИА Новости, 11.10.2022
Байден назвал Путина "рациональным лидером"
Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина "рациональным" лидером, но заявил, что тот "просчитался" на Украине. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T23:43
2022-10-11T23:57
специальная военная операция на украине
владимир путин
джо байден
дмитрий медведев
россия
украина
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина "рациональным" лидером, но заявил, что тот "просчитался" на Украине.По мнению Байдена, Путин рассчитывал, что его "встретят с распростертыми объятиями в Киеве – колыбели матушки России". "Я думаю, он полностью просчитался", - добавил президент.Полностью интервью будет показано позднее во вторник по вашингтонскому времени (ночь на среду мск). Интервьюер, корреспондент CNN Джейк Таппер, рассказал, что конфликт на Украине и отношения с Россией стали важной темой беседы, но Байден, по его словам, воздержался от "оскорблений Путина".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Путин, говоря о заявлениях Запада, что те хотят воевать до "последнего украинца", отмечал, что это - трагедия для всего украинского народа, "но, похоже, все к этому и идет". Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявлял, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием, поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.
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россия
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владимир путин, джо байден, дмитрий медведев, россия, украина, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Джо Байден, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, США, В мире
23:43 11.10.2022 (обновлено: 23:57 11.10.2022)
 
Байден назвал Путина "рациональным лидером"

Президент США Байден назвал Путина рациональным лидером

© AP Photo / Mary AltafferПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина "рациональным" лидером, но заявил, что тот "просчитался" на Украине.
"Я думаю, что он рациональный актор, который значительно просчитался", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
По мнению Байдена, Путин рассчитывал, что его "встретят с распростертыми объятиями в Киеве – колыбели матушки России". "Я думаю, он полностью просчитался", - добавил президент.
Полностью интервью будет показано позднее во вторник по вашингтонскому времени (ночь на среду мск). Интервьюер, корреспондент CNN Джейк Таппер, рассказал, что конфликт на Украине и отношения с Россией стали важной темой беседы, но Байден, по его словам, воздержался от "оскорблений Путина".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Путин, говоря о заявлениях Запада, что те хотят воевать до "последнего украинца", отмечал, что это - трагедия для всего украинского народа, "но, похоже, все к этому и идет". Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявлял, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием, поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 22:39
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДжо БайденДмитрий МедведевРоссияУкраинаСШАВ мире
 
 
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