23:43 11.10.2022 (обновлено: 23:57 11.10.2022)
Байден назвал Путина "рациональным лидером"
Президент США Байден назвал Путина рациональным лидером
© AP Photo / Mary AltafferПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Mary Altaffer
Президент США Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина "рациональным" лидером, но заявил, что тот "просчитался" на Украине.
"Я думаю, что он рациональный актор, который значительно просчитался", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
По мнению Байдена, Путин рассчитывал, что его "встретят с распростертыми объятиями в Киеве – колыбели матушки России". "Я думаю, он полностью просчитался", - добавил президент.
Полностью интервью будет показано позднее во вторник по вашингтонскому времени (ночь на среду мск). Интервьюер, корреспондент CNN Джейк Таппер, рассказал, что конфликт на Украине и отношения с Россией стали важной темой беседы, но Байден, по его словам, воздержался от "оскорблений Путина".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Путин, говоря о заявлениях Запада, что те хотят воевать до "последнего украинца", отмечал, что это - трагедия для всего украинского народа, "но, похоже, все к этому и идет". Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявлял, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием, поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.