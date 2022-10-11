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Байден пошутил, что выбрал путь политика из-за недостатка квалификации - РИА Новости, 11.10.2022
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Байден пошутил, что выбрал путь политика из-за недостатка квалификации
Байден пошутил, что выбрал путь политика из-за недостатка квалификации - РИА Новости, 11.10.2022
Байден пошутил, что выбрал путь политика из-за недостатка квалификации
Президент США Джо Байден пошутил о том, как выбрал путь политика: не хватило квалификации, чтобы стать пожарным или священником. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T22:39
2022-10-11T22:39
в мире
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делавэр
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил о том, как выбрал путь политика: не хватило квалификации, чтобы стать пожарным или священником."Я рос в Клеймонте, штат Делавэр. Ходил в местную школу святой Розы, напротив была пожарная станция. И все мои приятели стали или пожарными, или полицейскими, или священниками. Мне не хватило квалификации, и вот я здесь", - рассказал Байден на мероприятии в Белом доме о предотвращении пожаров.
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в мире, сша, делавэр, джо байден
В мире, США, Делавэр, Джо Байден
22:39 11.10.2022
 
Байден пошутил, что выбрал путь политика из-за недостатка квалификации

Президент США Байден пошутил, что выбрал путь политика из-за недостатка квалификации

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил о том, как выбрал путь политика: не хватило квалификации, чтобы стать пожарным или священником.
"Я рос в Клеймонте, штат Делавэр. Ходил в местную школу святой Розы, напротив была пожарная станция. И все мои приятели стали или пожарными, или полицейскими, или священниками. Мне не хватило квалификации, и вот я здесь", - рассказал Байден на мероприятии в Белом доме о предотвращении пожаров.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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