https://ria.ru/20221011/bayden-1823248261.html

Байден пошутил, что выбрал путь политика из-за недостатка квалификации

Байден пошутил, что выбрал путь политика из-за недостатка квалификации - РИА Новости, 11.10.2022

Байден пошутил, что выбрал путь политика из-за недостатка квалификации

Президент США Джо Байден пошутил о том, как выбрал путь политика: не хватило квалификации, чтобы стать пожарным или священником. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T22:39

2022-10-11T22:39

2022-10-11T22:39

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делавэр

джо байден

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил о том, как выбрал путь политика: не хватило квалификации, чтобы стать пожарным или священником."Я рос в Клеймонте, штат Делавэр. Ходил в местную школу святой Розы, напротив была пожарная станция. И все мои приятели стали или пожарными, или полицейскими, или священниками. Мне не хватило квалификации, и вот я здесь", - рассказал Байден на мероприятии в Белом доме о предотвращении пожаров.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822998076.html

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в мире, сша, делавэр, джо байден