https://ria.ru/20221011/basaev-1823061353.html

В Томске и на Ставрополье задержали бывших боевиков банды Басаева и Хаттаба

В Томске и на Ставрополье задержали бывших боевиков банды Басаева и Хаттаба - РИА Новости, 12.10.2022

В Томске и на Ставрополье задержали бывших боевиков банды Басаева и Хаттаба

На Ставрополье и в Томске задержали двух бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в знаменитом бое с псковскими десантниками на высоте... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-11T12:29

2022-10-11T12:29

2022-10-12T00:02

происшествия

шамиль басаев

россия

томск

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. На Ставрополье и в Томске задержали двух бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в знаменитом бое с псковскими десантниками на высоте 776, говорится в сообщении ФСБ России."ФСБ РФ совместно с СК РФ <...> в Нефтекумске Ставропольского края и Томске задержаны граждане России: Бегельдиев Т. Х. и Елманбетов А. С., причастные к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих МО РФ у станицы Червленная и в феврале-марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт, в ходе которых погибли 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника", — говорится в релизе.Как добавляет СК России, Елманбетову и Бегельдиеву предъявлены обвинения по статье 279, части 2 статьи 209, статье 317 УК России ("Вооруженный мятеж", "Участие в банде" и "Посягательство на жизнь военнослужащих"). Следствие ходатайствует перед судом об их аресте."Елманбетов также проверяется на причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом. Розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжается", — добавили в СК России.Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов.Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.

https://ria.ru/20220816/prigovor-1810106543.html

https://ria.ru/20220520/sud-1789855637.html

https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789206896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, шамиль басаев, россия, томск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)