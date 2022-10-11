https://ria.ru/20221011/basaev-1823061353.html
В Томске и на Ставрополье задержали бывших боевиков банды Басаева и Хаттаба
В Томске и на Ставрополье задержали бывших боевиков банды Басаева и Хаттаба - РИА Новости, 12.10.2022
В Томске и на Ставрополье задержали бывших боевиков банды Басаева и Хаттаба
На Ставрополье и в Томске задержали двух бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в знаменитом бое с псковскими десантниками на высоте... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-11T12:29
2022-10-11T12:29
2022-10-12T00:02
происшествия
шамиль басаев
россия
томск
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. На Ставрополье и в Томске задержали двух бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в знаменитом бое с псковскими десантниками на высоте 776, говорится в сообщении ФСБ России."ФСБ РФ совместно с СК РФ <...> в Нефтекумске Ставропольского края и Томске задержаны граждане России: Бегельдиев Т. Х. и Елманбетов А. С., причастные к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих МО РФ у станицы Червленная и в феврале-марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт, в ходе которых погибли 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника", — говорится в релизе.Как добавляет СК России, Елманбетову и Бегельдиеву предъявлены обвинения по статье 279, части 2 статьи 209, статье 317 УК России ("Вооруженный мятеж", "Участие в банде" и "Посягательство на жизнь военнослужащих"). Следствие ходатайствует перед судом об их аресте."Елманбетов также проверяется на причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом. Розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжается", — добавили в СК России.Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов.Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.
https://ria.ru/20220816/prigovor-1810106543.html
https://ria.ru/20220520/sud-1789855637.html
https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789206896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шамиль басаев, россия, томск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Шамиль Басаев, Россия, Томск, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
12:29 11.10.2022 (обновлено: 00:02 12.10.2022)
В Томске и на Ставрополье задержали бывших боевиков банды Басаева и Хаттаба
ФСБ задержала бывших боевиков банды Басаева и Хаттаба, напавших на псковских десантников
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. На Ставрополье и в Томске задержали двух бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в знаменитом бое с псковскими десантниками на высоте 776, говорится в сообщении ФСБ России.
"ФСБ РФ совместно с СК РФ <...> в Нефтекумске Ставропольского края
и Томске задержаны граждане России: Бегельдиев Т. Х. и Елманбетов А. С., причастные к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих МО РФ у станицы Червленная и в феврале-марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт, в ходе которых погибли 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника", — говорится в релизе.
Как добавляет СК России, Елманбетову и Бегельдиеву предъявлены обвинения по статье 279, части 2 статьи 209, статье 317 УК России ("Вооруженный мятеж", "Участие в банде" и "Посягательство на жизнь военнослужащих"). Следствие ходатайствует перед судом об их аресте.
"Елманбетов также проверяется на причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом. Розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжается", — добавили в СК России.
Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе
Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе
1999-2000 годов.
Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.
За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.