https://ria.ru/20221011/baes-1823114105.html

В Белоруссии изменили срок включения первого блока АЭС после ремонта

В Белоруссии изменили срок включения первого блока АЭС после ремонта - РИА Новости, 11.10.2022

В Белоруссии изменили срок включения первого блока АЭС после ремонта

Сроки включения в сеть первого энергоблока Белорусской АЭС после проведенного планово-предупредительного ремонта скорректированы, сообщил министр энергетики... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:19

2022-10-11T14:19

2022-10-11T15:04

в мире

белоруссия

минск

гродненская область

белорусская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328936_0:86:1152:734_1920x0_80_0_0_bc068d136080d11afe684cca583a24af.jpg

МИНСК, 11 окт - РИА Новости. Сроки включения в сеть первого энергоблока Белорусской АЭС после проведенного планово-предупредительного ремонта скорректированы, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.Пресс-служба минэнерго 25 апреля этого года сообщала, что первый блок Белорусской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт. Подчеркивалось, что важной частью работы станет частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива. В августе министерство сообщило, что ремонт завершен, на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть."По первому энергоблоку скорректированы сроки включения в сеть белорусской энергосистемы", - сказал министр журналистам во вторник в Минске на полях Белорусского энергетического и экологического форума.Он подчеркнул, что выход из планово-предупредительного ремонта, на котором находился блок, - очень важный и ответственный этап, и нужно быть уверенными, что блок будет надежно функционировать до следующего планово-предупредительного ремонта.Министр уточнил, что необходимость корректировки сроков включения блока в сеть после ремонта обусловлена опытом эксплуатации аналогичных блоков других АЭС.Каранкевич добавил, что принято решение о дополнительных работах и диагностике электрогенерирующего оборудования первого блока станции.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ранее сообщалось, что второй энергоблок Белорусской АЭС введут в эксплуатацию в 2022 году.

https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823085016.html

https://ria.ru/20221011/fury-1823042073.html

https://ria.ru/20221011/zaes-1823040873.html

белоруссия

минск

гродненская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск, гродненская область, белорусская аэс