Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии изменили срок включения первого блока АЭС после ремонта - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/baes-1823114105.html
В Белоруссии изменили срок включения первого блока АЭС после ремонта
В Белоруссии изменили срок включения первого блока АЭС после ремонта - РИА Новости, 11.10.2022
В Белоруссии изменили срок включения первого блока АЭС после ремонта
Сроки включения в сеть первого энергоблока Белорусской АЭС после проведенного планово-предупредительного ремонта скорректированы, сообщил министр энергетики... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:19
2022-10-11T15:04
в мире
белоруссия
минск
гродненская область
белорусская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328936_0:86:1152:734_1920x0_80_0_0_bc068d136080d11afe684cca583a24af.jpg
МИНСК, 11 окт - РИА Новости. Сроки включения в сеть первого энергоблока Белорусской АЭС после проведенного планово-предупредительного ремонта скорректированы, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.Пресс-служба минэнерго 25 апреля этого года сообщала, что первый блок Белорусской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт. Подчеркивалось, что важной частью работы станет частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива. В августе министерство сообщило, что ремонт завершен, на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть."По первому энергоблоку скорректированы сроки включения в сеть белорусской энергосистемы", - сказал министр журналистам во вторник в Минске на полях Белорусского энергетического и экологического форума.Он подчеркнул, что выход из планово-предупредительного ремонта, на котором находился блок, - очень важный и ответственный этап, и нужно быть уверенными, что блок будет надежно функционировать до следующего планово-предупредительного ремонта.Министр уточнил, что необходимость корректировки сроков включения блока в сеть после ремонта обусловлена опытом эксплуатации аналогичных блоков других АЭС.Каранкевич добавил, что принято решение о дополнительных работах и диагностике электрогенерирующего оборудования первого блока станции.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ранее сообщалось, что второй энергоблок Белорусской АЭС введут в эксплуатацию в 2022 году.
https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823085016.html
https://ria.ru/20221011/fury-1823042073.html
https://ria.ru/20221011/zaes-1823040873.html
белоруссия
минск
гродненская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328936_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c73bb5a947e0563e99c16a794c899916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, гродненская область, белорусская аэс
В мире, Белоруссия, Минск, Гродненская область, Белорусская АЭС
14:19 11.10.2022 (обновлено: 15:04 11.10.2022)
 
В Белоруссии изменили срок включения первого блока АЭС после ремонта

Минэнерго Белоруссии скорректировало сроки включения в сеть первого блока БАЭС

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 окт - РИА Новости. Сроки включения в сеть первого энергоблока Белорусской АЭС после проведенного планово-предупредительного ремонта скорректированы, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.
Пресс-служба минэнерго 25 апреля этого года сообщала, что первый блок Белорусской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт. Подчеркивалось, что важной частью работы станет частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива. В августе министерство сообщило, что ремонт завершен, на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть.
Белорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе территориальных войск Минского района - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 13:16
В Белоруссии началась проверка Вооруженных сил
"По первому энергоблоку скорректированы сроки включения в сеть белорусской энергосистемы", - сказал министр журналистам во вторник в Минске на полях Белорусского энергетического и экологического форума.
Он подчеркнул, что выход из планово-предупредительного ремонта, на котором находился блок, - очень важный и ответственный этап, и нужно быть уверенными, что блок будет надежно функционировать до следующего планово-предупредительного ремонта.
Министр уточнил, что необходимость корректировки сроков включения блока в сеть после ремонта обусловлена опытом эксплуатации аналогичных блоков других АЭС.
Грузовые фуры на пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:50
В Белоруссии заявили, что Польша замедлила пропуск фур через границу
Каранкевич добавил, что принято решение о дополнительных работах и диагностике электрогенерирующего оборудования первого блока станции.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ранее сообщалось, что второй энергоблок Белорусской АЭС введут в эксплуатацию в 2022 году.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:48
Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, заявили власти
 
В миреБелоруссияМинскГродненская областьБелорусская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала