https://ria.ru/20221011/atlas-1823078356.html

Выпущен "Атлас дикой природы Юго-Западного Китая"

Выпущен "Атлас дикой природы Юго-Западного Китая" - РИА Новости, 11.10.2022

Выпущен "Атлас дикой природы Юго-Западного Китая"

Китайские специалисты выпустили "Атлас дикой природы Юго-Западного Китая", сообщил Куньминский институт зоологии Академии наук Китая. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:36

2022-10-11T13:36

2022-10-11T13:36

россия-китай: главное

китай

космос - риа наука

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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские специалисты выпустили "Атлас дикой природы Юго-Западного Китая", сообщил Куньминский институт зоологии Академии наук Китая.В атласе, состоящем из пяти томов, представлены изображения и описания 2018 видов наземных позвоночных и насекомых, которые обитают в юго-западной части Китая.Издание также знакомит с природной средой и условиями, фауной и основными особенностями ресурсов животного мира этого региона.В книге для каждого вида даны оригинальные фотографии, показывающие окраску, среду обитания и поведенческие характеристики диких животных в их естественном состоянии. При этом фото 26 новых видов читатели увидят впервые.Атлас совместно составлен Куньминским институтом зоологии, Институтом зоологии Академии наук Китая и другими научными организациями.

https://ria.ru/20220825/bioraznoobrazie-1812071310.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, космос - риа наука