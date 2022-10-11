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Выпущен "Атлас дикой природы Юго-Западного Китая"
Выпущен "Атлас дикой природы Юго-Западного Китая" - РИА Новости, 11.10.2022
Выпущен "Атлас дикой природы Юго-Западного Китая"
Китайские специалисты выпустили "Атлас дикой природы Юго-Западного Китая", сообщил Куньминский институт зоологии Академии наук Китая. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:36
2022-10-11T13:36
2022-10-11T13:36
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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские специалисты выпустили "Атлас дикой природы Юго-Западного Китая", сообщил Куньминский институт зоологии Академии наук Китая.В атласе, состоящем из пяти томов, представлены изображения и описания 2018 видов наземных позвоночных и насекомых, которые обитают в юго-западной части Китая.Издание также знакомит с природной средой и условиями, фауной и основными особенностями ресурсов животного мира этого региона.В книге для каждого вида даны оригинальные фотографии, показывающие окраску, среду обитания и поведенческие характеристики диких животных в их естественном состоянии. При этом фото 26 новых видов читатели увидят впервые.Атлас совместно составлен Куньминским институтом зоологии, Институтом зоологии Академии наук Китая и другими научными организациями.
https://ria.ru/20220825/bioraznoobrazie-1812071310.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, космос - риа наука
Россия-Китай: Главное, Китай, Космос - РИА Наука