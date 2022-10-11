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ВС России отбили атаку двух украинских рот на Купянском направлении

ВС России отбили атаку двух украинских рот на Купянском направлении - РИА Новости, 11.10.2022

ВС России отбили атаку двух украинских рот на Купянском направлении

При попытках атаковать в направлениях населенных пунктов ЛНР за сутки войска Украины потеряли около 120 военных, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:08

2022-10-11T13:08

2022-10-11T13:25

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. При попытках атаковать в направлениях населенных пунктов ЛНР за сутки войска Украины потеряли около 120 военных, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции", - сказали в ведомстве.Как отметили в Минобороны, было уничтожено до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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