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ВС России отбили атаку двух украинских рот на Купянском направлении
ВС России отбили атаку двух украинских рот на Купянском направлении - РИА Новости, 11.10.2022
ВС России отбили атаку двух украинских рот на Купянском направлении
При попытках атаковать в направлениях населенных пунктов ЛНР за сутки войска Украины потеряли около 120 военных, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:08
2022-10-11T13:08
2022-10-11T13:25
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. При попытках атаковать в направлениях населенных пунктов ЛНР за сутки войска Украины потеряли около 120 военных, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции", - сказали в ведомстве.Как отметили в Минобороны, было уничтожено до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
13:08 11.10.2022 (обновлено: 13:25 11.10.2022)
ВС России отбили атаку двух украинских рот на Купянском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Купянском направлении, отразив атаку