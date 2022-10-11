https://ria.ru/20221011/arest-1823255683.html

Стрелявшего в полицейских на западе Москвы арестовали почти на два месяца

Стрелявшего в полицейских на западе Москвы арестовали почти на два месяца - РИА Новости, 11.10.2022

Стрелявшего в полицейских на западе Москвы арестовали почти на два месяца

Суд избрал меру пресечения в виде заключением под стражу почти на 2 месяца уроженцу Афганистана, стрелявшему в полицейских на западе Москвы, сообщает столичный... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T23:39

2022-10-11T23:39

2022-10-11T23:39

происшествия

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афганистан

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключением под стражу почти на 2 месяца уроженцу Афганистана, стрелявшему в полицейских на западе Москвы, сообщает столичный СК.В воскресенье на западе Москвы произошла стрельба. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, неадекватный мужчина несколько раз выстрелил в сторону патрульного автомобиля и ранил полицейского в ноги. Задержать злоумышленника удалось с применением табельного оружия.По словам источника, изначально в полицию поступило сообщение о стрельбе из окна квартиры на Ярцевской улице. Когда на место подъехал экипаж полиции, в машину несколько раз выстрелили. Ранение получил один из правоохранителей. После этого стрелок вышел из подъезда, где продолжил вести огонь.Устроившим стрельбу был 54-летний уроженец Афганистана, российское гражданство у него есть. Он владеет травматическим пистолетом и охотничьим ружьем.По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ) и хулиганстве (213 УК РФ), рассказала ранее старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."Удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому в хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов на западе Москвы меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток до 9 декабря 2022 года", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221011/raketa-1823239345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, афганистан, россия, следственный комитет россии (ск рф)