04:19 11.10.2022 (обновлено: 04:22 11.10.2022)
Антонов предупредил США о красных линиях из-за поставок вооружений Киеву
Антонов: США и союзники, продолжая поставки оружия Киеву, приблизились к красной линии
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Продолжая поставки вооружений Киеву, США и их союзники вплотную приблизились к красной линии, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Призываем США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать режим смертоносными вооружениями. Это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта", — отметил Антонов.
Посол подчеркнул, что заявления Белого дома о намерении продолжать поддержку Киева вооружениями воспринимаются "как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта".
"Подобное содействие, равно как и помощь Киеву разведданными, инструкторами и ориентировками по ведению боевых действий, — это путь к дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения России и НАТО. Тем более что оружие применяется Украиной против гражданской инфраструктуры, жилых домов", — заключил Антонов.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.