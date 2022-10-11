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Антонов предупредил США о красных линиях из-за поставок вооружений Киеву - РИА Новости, 11.10.2022
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Антонов предупредил США о красных линиях из-за поставок вооружений Киеву
Антонов предупредил США о красных линиях из-за поставок вооружений Киеву - РИА Новости, 11.10.2022
Антонов предупредил США о красных линиях из-за поставок вооружений Киеву
Продолжая поставки вооружений Киеву, США и их союзники вплотную приблизились к красной линии, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T04:19
2022-10-11T04:22
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Продолжая поставки вооружений Киеву, США и их союзники вплотную приблизились к красной линии, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Посол подчеркнул, что заявления Белого дома о намерении продолжать поддержку Киева вооружениями воспринимаются "как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта"."Подобное содействие, равно как и помощь Киеву разведданными, инструкторами и ориентировками по ведению боевых действий, — это путь к дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения России и НАТО. Тем более что оружие применяется Украиной против гражданской инфраструктуры, жилых домов", — заключил Антонов.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, анатолий антонов, сша, россия, нато, украина
В мире, Анатолий Антонов, США, Россия, НАТО, Украина
04:19 11.10.2022 (обновлено: 04:22 11.10.2022)
 
Антонов предупредил США о красных линиях из-за поставок вооружений Киеву

Антонов: США и союзники, продолжая поставки оружия Киеву, приблизились к красной линии

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Продолжая поставки вооружений Киеву, США и их союзники вплотную приблизились к красной линии, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Призываем США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать режим смертоносными вооружениями. Это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта", — отметил Антонов.

Посол подчеркнул, что заявления Белого дома о намерении продолжать поддержку Киева вооружениями воспринимаются "как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта".
"Подобное содействие, равно как и помощь Киеву разведданными, инструкторами и ориентировками по ведению боевых действий, — это путь к дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения России и НАТО. Тем более что оружие применяется Украиной против гражданской инфраструктуры, жилых домов", — заключил Антонов.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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В миреАнатолий АнтоновСШАРоссияНАТОУкраина
 
 
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