https://ria.ru/20221011/antonov-1822982092.html

Антонов предупредил США о красных линиях из-за поставок вооружений Киеву

Антонов предупредил США о красных линиях из-за поставок вооружений Киеву - РИА Новости, 11.10.2022

Антонов предупредил США о красных линиях из-за поставок вооружений Киеву

Продолжая поставки вооружений Киеву, США и их союзники вплотную приблизились к красной линии, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T04:19

2022-10-11T04:19

2022-10-11T04:22

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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Продолжая поставки вооружений Киеву, США и их союзники вплотную приблизились к красной линии, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Посол подчеркнул, что заявления Белого дома о намерении продолжать поддержку Киева вооружениями воспринимаются "как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта"."Подобное содействие, равно как и помощь Киеву разведданными, инструкторами и ориентировками по ведению боевых действий, — это путь к дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения России и НАТО. Тем более что оружие применяется Украиной против гражданской инфраструктуры, жилых домов", — заключил Антонов.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221010/prizyvy-1822956999.html

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в мире, анатолий антонов, сша, россия, нато, украина