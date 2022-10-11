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Умерла главная героиня сериала "Она написала убийство"

Умерла главная героиня сериала "Она написала убийство" - РИА Новости, 11.10.2022

Умерла главная героиня сериала "Она написала убийство"

Анго-американская актриса Анджела Лэнсбери умерла в возрасте 96 лет, сообщил журнал People со ссылкой на заявление ее семьи. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T23:00

2022-10-11T23:00

2022-10-11T23:52

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Анго-американская актриса Анджела Лэнсбери умерла в возрасте 96 лет, сообщил журнал People со ссылкой на заявление ее семьи."Дети Анджелы Лэнсбери с грустью сообщают, что их мать мирно умерла сегодня (во вторник. — Прим. ред.) во сне в своем доме в Лос-Анджелесе", — приводит издание заявление родственников актрисы.Лэнсбери родилась 16 октября 1925 года в Лондоне. Наибольшую известность получила благодаря роли Джессики Флетчер в сериале "Она написала убийство" (1984-1996). Обладательница четырех премий "Золотой глобус". Она также снялась в таких картинах как "Смерть на Ниле" (1978) и "Моя ужасная няня" (2005).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

культура, лондон, великобритания