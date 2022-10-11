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Умерла главная героиня сериала "Она написала убийство" - РИА Новости, 11.10.2022
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Культура
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Умерла главная героиня сериала "Она написала убийство"
Умерла главная героиня сериала "Она написала убийство" - РИА Новости, 11.10.2022
Умерла главная героиня сериала "Она написала убийство"
Анго-американская актриса Анджела Лэнсбери умерла в возрасте 96 лет, сообщил журнал People со ссылкой на заявление ее семьи. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T23:00
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Анго-американская актриса Анджела Лэнсбери умерла в возрасте 96 лет, сообщил журнал People со ссылкой на заявление ее семьи."Дети Анджелы Лэнсбери с грустью сообщают, что их мать мирно умерла сегодня (во вторник. — Прим. ред.) во сне в своем доме в Лос-Анджелесе", — приводит издание заявление родственников актрисы.Лэнсбери родилась 16 октября 1925 года в Лондоне. Наибольшую известность получила благодаря роли Джессики Флетчер в сериале "Она написала убийство" (1984-1996). Обладательница четырех премий "Золотой глобус". Она также снялась в таких картинах как "Смерть на Ниле" (1978) и "Моя ужасная няня" (2005).
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Культура, Культура, Лондон, Великобритания
23:00 11.10.2022 (обновлено: 23:52 11.10.2022)
 
Умерла главная героиня сериала "Она написала убийство"

Актриса Лэнсбери, сыгравшая главную роль в "Она написала убийство", умерла в 96 лет

© Corymore Productions (1984)Кадр из сериала "Она написала убийство"
Кадр из сериала Она написала убийство
© Corymore Productions (1984)
Кадр из сериала "Она написала убийство". Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Анго-американская актриса Анджела Лэнсбери умерла в возрасте 96 лет, сообщил журнал People со ссылкой на заявление ее семьи.
"Дети Анджелы Лэнсбери с грустью сообщают, что их мать мирно умерла сегодня (во вторник. — Прим. ред.) во сне в своем доме в Лос-Анджелесе", — приводит издание заявление родственников актрисы.
Лэнсбери родилась 16 октября 1925 года в Лондоне. Наибольшую известность получила благодаря роли Джессики Флетчер в сериале "Она написала убийство" (1984-1996). Обладательница четырех премий "Золотой глобус". Она также снялась в таких картинах как "Смерть на Ниле" (1978) и "Моя ужасная няня" (2005).
 
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