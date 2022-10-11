https://ria.ru/20221011/advokat-1823253627.html

Адвокат Бута отреагировал на заявления об обмене заключенными

Адвокат Бута отреагировал на заявления об обмене заключенными - РИА Новости, 11.10.2022

Адвокат Бута отреагировал на заявления об обмене заключенными

Стив Зиссу, американский адвокат россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, отреагировал в разговоре с корреспондентом РИА Новости на... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T23:18

2022-10-11T23:18

2022-10-11T23:18

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Стив Зиссу, американский адвокат россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, отреагировал в разговоре с корреспондентом РИА Новости на недавнее высказывание бывшего американского дипломата, общественника Билла Ричардсона об обмене заключенными между РФ и США.Ричардсон заявил в комментарии CNN, отвечая на прямой вопрос ведущего, что обмен заключенными между Россией и США может состояться до конца текущего года. Ричардсон, также бывший губернатор штата Нью-Мексико и глава фонда собственного имени, занимающегося переговорами об освобождении граждан США, "удерживаемых" иностранными государствами, добавил, что, скорее всего, обмен пройдет по формуле "два на два"."Комментарий Била Ричардсона был построен таким образом, что он практически не сказал ничего существенного, но дал понять, что он знает больше, чем говорит. Он также хорошо знает, что, при его статусе, все, что он говорит, будет неоднократно повторено во всем мире", - сказал РИА Новости защитник Бута."Сразу возникает вопрос: а зачем он вообще все это говорит? Вывод о том, что возможен вариант "два на два" – это ведь совсем не бином Ньютона. Мы говорим об этом варианте уже несколько месяцев. Ну, ясно же, что если бы российская сторона была согласна на вариант "один на два", то Виктор был бы уже в Москве, а не в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс", - добавил Зиссу.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве "серьезное предложение" по обмену заключенными. Телеканал CNN со ссылкой на источник в госдепартаменте сообщил тогда, что речь идет об обмене Бута на двух американских граждан – осужденную в России за контрабанду наркотиков звезду американского баскетбола Бритни Грайнер и осужденного за шпионаж бывшего морского пехотинца и полицейского Пола Уилана. Позже телеканал сообщил, ссылаясь на те же источники, что Россия якобы выдвинула контрпредложение об обмене не одного, а двух россиян, находящихся в американских тюрьмах, на Грайнер и Уилана."Может быть, было бы полезно для моего подзащитного, если бы Ричардсон, упоминающий высокие контакты в Кремле, был передаточным звеном между российским руководством и Белым домом, но только я не знаю, играет ли он на самом деле такую роль. Тот факт, что он выступил публично, несмотря на то, что российская сторона настроена очень негативно по отношению к "мегафонной дипломатии" в вопросе обмена, позволяет усомниться в такой посреднической роли", - сказал адвокат Бута.Он добавил, что Ричардсон мог сыграть безусловно положительную роль в том смысле, что семьи американцев, находящихся в российских тюрьмах (а он действует от имени этих семей, а не от имени государства, хотя и координирует свою деятельность с госдепом), после его визита в Россию и заявления Блинкена, подтвердившего, что переговоры об обмене действительно идут, стали вести себя спокойнее и меньше обращаться в СМИ, что, с точки зрения "тихой дипломатии", конечно, положительный фактор."Что касается моего видения сроков проведения обмена, то, как я уже говорил, я считаю, что обменная сделка будет реализована после окончания в США ноябрьских выборов", - сказал агентству Зиссу.Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220914/but-1816858078.html

https://ria.ru/20221007/chukotka-1822119240.html

https://ria.ru/20221010/linderman-1822921566.html

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