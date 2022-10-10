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Более 100 видов краснокнижных животных Москвы увеличили свою популяцию - РИА Новости, 12.10.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221010/zhivotnye-1823407432.html
Более 100 видов краснокнижных животных Москвы увеличили свою популяцию
Более 100 видов краснокнижных животных Москвы увеличили свою популяцию - РИА Новости, 12.10.2022
Более 100 видов краснокнижных животных Москвы увеличили свою популяцию
Численность 105 видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы, за последние восемь лет на территории города увеличилась, сообщил руководитель столичного... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-10T16:36
2022-10-12T15:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Численность 105 видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы, за последние восемь лет на территории города увеличилась, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Несмотря на то, что Москва 13-миллионный мегаполис, у нас невероятно богатый животный мир. В столице есть горностаи, лоси, куницы, соболи, лисы, сапсаны и другие виды, находящиеся под особой охраной. Совсем недавно мы обновили Красную книгу города и выпустили третье издание. В нее вошли 573 редких вида, встречающихся на территории столицы, восемь из них занесены в Красную книгу РФ. За последние восемь лет 105 видов, занесенных в Красную книгу Москвы, увеличили свою численность", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции, посвященной проведению XVI Международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха".Также он отметил, что совместно с фестивалем департамент природопользования и охраны окружающей среды запустил в прошлом году онлайн-выставку фотографий, где можно не только увидеть фотоработы, но и узнать интересные факты из жизни животных.Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в 16-й раз пройдет в Москве с 15 октября по 20 ноября.
https://ria.ru/20220704/kulbachevskiy-1800017028.html
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москва, антон кульбачевский, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
16:36 10.10.2022 (обновлено: 15:36 12.10.2022)
 

Более 100 видов краснокнижных животных Москвы увеличили свою популяцию

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкЛосенок на лосиной ферме
Лосенок на лосиной ферме - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Лосенок на лосиной ферме
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Численность 105 видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы, за последние восемь лет на территории города увеличилась, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Несмотря на то, что Москва 13-миллионный мегаполис, у нас невероятно богатый животный мир. В столице есть горностаи, лоси, куницы, соболи, лисы, сапсаны и другие виды, находящиеся под особой охраной. Совсем недавно мы обновили Красную книгу города и выпустили третье издание. В нее вошли 573 редких вида, встречающихся на территории столицы, восемь из них занесены в Красную книгу РФ. За последние восемь лет 105 видов, занесенных в Красную книгу Москвы, увеличили свою численность", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции, посвященной проведению XVI Международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха".
Также он отметил, что совместно с фестивалем департамент природопользования и охраны окружающей среды запустил в прошлом году онлайн-выставку фотографий, где можно не только увидеть фотоработы, но и узнать интересные факты из жизни животных.
Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в 16-й раз пройдет в Москве с 15 октября по 20 ноября.
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 11:00
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнтон КульбачевскийДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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