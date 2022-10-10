https://ria.ru/20221010/zhivotnye-1823407432.html

Более 100 видов краснокнижных животных Москвы увеличили свою популяцию

Более 100 видов краснокнижных животных Москвы увеличили свою популяцию - РИА Новости, 12.10.2022

Более 100 видов краснокнижных животных Москвы увеличили свою популяцию

Численность 105 видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы, за последние восемь лет на территории города увеличилась, сообщил руководитель столичного... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-10T16:36

2022-10-10T16:36

2022-10-12T15:36

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/03/1555140306_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_5f03fab9d91dc930ec002bf3528ed5c7.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Численность 105 видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы, за последние восемь лет на территории города увеличилась, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Несмотря на то, что Москва 13-миллионный мегаполис, у нас невероятно богатый животный мир. В столице есть горностаи, лоси, куницы, соболи, лисы, сапсаны и другие виды, находящиеся под особой охраной. Совсем недавно мы обновили Красную книгу города и выпустили третье издание. В нее вошли 573 редких вида, встречающихся на территории столицы, восемь из них занесены в Красную книгу РФ. За последние восемь лет 105 видов, занесенных в Красную книгу Москвы, увеличили свою численность", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции, посвященной проведению XVI Международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха".Также он отметил, что совместно с фестивалем департамент природопользования и охраны окружающей среды запустил в прошлом году онлайн-выставку фотографий, где можно не только увидеть фотоработы, но и узнать интересные факты из жизни животных.Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в 16-й раз пройдет в Москве с 15 октября по 20 ноября.

https://ria.ru/20220704/kulbachevskiy-1800017028.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, антон кульбачевский, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы