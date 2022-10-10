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Дипломат: беднейшие страны получили не более 25 процентов зерна с Украины - РИА Новости, 10.10.2022
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Дипломат: беднейшие страны получили не более 25 процентов зерна с Украины
Дипломат: беднейшие страны получили не более 25 процентов зерна с Украины - РИА Новости, 10.10.2022
Дипломат: беднейшие страны получили не более 25 процентов зерна с Украины
Лишь 25-26% поставок продовольствия с Украины в рамках черноморской зерновой инициативы достигло беднейших стран, заявил на заседании Пятого комитета ГА ООН... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T23:36
2022-10-10T23:41
экономика
цены на нефть
владимир путин
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оон
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ООН, 10 окт – РИА Новости. Лишь 25-26% поставок продовольствия с Украины в рамках черноморской зерновой инициативы достигло беднейших стран, заявил на заседании Пятого комитета ГА ООН зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков."Седьмого октября эксперты ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – ред.) оценили долю поставок в беднейшие страны по линии черноморской инициативы по зерну в 25-26%. При этом 148 из 285 грузовых рейсов, или 52%, были осуществлены в государства-члены ЕС. И это – не считая других развитых стран", - сказал Чумаков.По его словам, Россия просит секретариат ООН предоставить сведения о доле развивающихся государств, в особенности наименее развитых стран и стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, получающих поставки по линии черноморской инициативы. "Эта информация чрезвычайно важна для ее оценки", - указал он.В Стамбуле 22 июля были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, украина, стамбул, оон, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Украина, Стамбул, ООН, Евросоюз
23:36 10.10.2022 (обновлено: 23:41 10.10.2022)
 
Дипломат: беднейшие страны получили не более 25 процентов зерна с Украины

Дипломат Чумаков: лишь 25-26 процентов поставок зерна с Украины достигло беднейших стран

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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ООН, 10 окт – РИА Новости. Лишь 25-26% поставок продовольствия с Украины в рамках черноморской зерновой инициативы достигло беднейших стран, заявил на заседании Пятого комитета ГА ООН зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков.
"Седьмого октября эксперты ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – ред.) оценили долю поставок в беднейшие страны по линии черноморской инициативы по зерну в 25-26%. При этом 148 из 285 грузовых рейсов, или 52%, были осуществлены в государства-члены ЕС. И это – не считая других развитых стран", - сказал Чумаков.
По его словам, Россия просит секретариат ООН предоставить сведения о доле развивающихся государств, в особенности наименее развитых стран и стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, получающих поставки по линии черноморской инициативы. "Эта информация чрезвычайно важна для ее оценки", - указал он.
В Стамбуле 22 июля были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 00:08
Путин заявил о готовности помогать с продовольствием бедным странам
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияУкраинаСтамбулООНЕвросоюз
 
 
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