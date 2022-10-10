https://ria.ru/20221010/zerno-1822973038.html

Дипломат: беднейшие страны получили не более 25 процентов зерна с Украины

Дипломат: беднейшие страны получили не более 25 процентов зерна с Украины - РИА Новости, 10.10.2022

Дипломат: беднейшие страны получили не более 25 процентов зерна с Украины

Лишь 25-26% поставок продовольствия с Украины в рамках черноморской зерновой инициативы достигло беднейших стран, заявил на заседании Пятого комитета ГА ООН... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T23:36

2022-10-10T23:36

2022-10-10T23:41

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ООН, 10 окт – РИА Новости. Лишь 25-26% поставок продовольствия с Украины в рамках черноморской зерновой инициативы достигло беднейших стран, заявил на заседании Пятого комитета ГА ООН зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков."Седьмого октября эксперты ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – ред.) оценили долю поставок в беднейшие страны по линии черноморской инициативы по зерну в 25-26%. При этом 148 из 285 грузовых рейсов, или 52%, были осуществлены в государства-члены ЕС. И это – не считая других развитых стран", - сказал Чумаков.По его словам, Россия просит секретариат ООН предоставить сведения о доле развивающихся государств, в особенности наименее развитых стран и стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, получающих поставки по линии черноморской инициативы. "Эта информация чрезвычайно важна для ее оценки", - указал он.В Стамбуле 22 июля были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.

https://ria.ru/20221009/putin-1822550412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, украина, стамбул, оон, евросоюз