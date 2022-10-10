https://ria.ru/20221010/zelenskiy-1822966227.html

Зеленский заявил, что 12 человек погибли на Украине из-за ударов

Зеленский заявил, что 12 человек погибли на Украине из-за ударов - РИА Новости, 10.10.2022

Зеленский заявил, что 12 человек погибли на Украине из-за ударов

Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали на Украине из-за российских ударов в понедельник по пунктам военного управления,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T22:12

2022-10-10T22:12

2022-10-10T22:20

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали на Украине из-за российских ударов в понедельник по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи."К сожалению, 12 человек сегодня погибли… Более 80 ранены или травмированы. Все, кто обратился за помощью, получают ее", - сказал Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в его Telegram-канале.По данным Киевской горадминистрации, в Киеве погибли шесть человек, ранен 51.Зеленский добавил, что идет восстановление пострадавшей во время обстрелов инфраструктуры. По его словам, в Харьковской области электричество восстановлено на 50%, а через несколько часов его восстановят почти везде. В Полтавской и Хмельницкой областях энергоснабжение было почти восстановлено, в Николаевской, Одесской и Черкасской областях оно уже работает. Работы идут в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Львовской, Днепропетровской и Тернопольской областях.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, военного управления и связи - спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, который Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Кроме того, местные жители сообщили РИА Новости, что взрывы произошли в понедельник на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией. Украинский депутат заявлял о взрывах в Черкасской области.

https://ria.ru/20221010/dnr-1822898826.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, ситуация в днр и лнр