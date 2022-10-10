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Зеленский заявил, что 12 человек погибли на Украине из-за ударов - РИА Новости, 10.10.2022
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Зеленский заявил, что 12 человек погибли на Украине из-за ударов
Зеленский заявил, что 12 человек погибли на Украине из-за ударов - РИА Новости, 10.10.2022
Зеленский заявил, что 12 человек погибли на Украине из-за ударов
Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали на Украине из-за российских ударов в понедельник по пунктам военного управления,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T22:12
2022-10-10T22:20
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали на Украине из-за российских ударов в понедельник по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи."К сожалению, 12 человек сегодня погибли… Более 80 ранены или травмированы. Все, кто обратился за помощью, получают ее", - сказал Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в его Telegram-канале.По данным Киевской горадминистрации, в Киеве погибли шесть человек, ранен 51.Зеленский добавил, что идет восстановление пострадавшей во время обстрелов инфраструктуры. По его словам, в Харьковской области электричество восстановлено на 50%, а через несколько часов его восстановят почти везде. В Полтавской и Хмельницкой областях энергоснабжение было почти восстановлено, в Николаевской, Одесской и Черкасской областях оно уже работает. Работы идут в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Львовской, Днепропетровской и Тернопольской областях.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, военного управления и связи - спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, который Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Кроме того, местные жители сообщили РИА Новости, что взрывы произошли в понедельник на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией. Украинский депутат заявлял о взрывах в Черкасской области.
https://ria.ru/20221010/dnr-1822898826.html
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украина, ситуация в днр и лнр
Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
22:12 10.10.2022 (обновлено: 22:20 10.10.2022)
 
Зеленский заявил, что 12 человек погибли на Украине из-за ударов

Зеленский заявил, что 12 человек погибли и более 80 пострадали из-за ударов России

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали на Украине из-за российских ударов в понедельник по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.
"К сожалению, 12 человек сегодня погибли… Более 80 ранены или травмированы. Все, кто обратился за помощью, получают ее", - сказал Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в его Telegram-канале.
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Пушилин заявил о продвижении войск на Угледарском и Марьинском направлениях
По данным Киевской горадминистрации, в Киеве погибли шесть человек, ранен 51.
Зеленский добавил, что идет восстановление пострадавшей во время обстрелов инфраструктуры. По его словам, в Харьковской области электричество восстановлено на 50%, а через несколько часов его восстановят почти везде. В Полтавской и Хмельницкой областях энергоснабжение было почти восстановлено, в Николаевской, Одесской и Черкасской областях оно уже работает. Работы идут в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Львовской, Днепропетровской и Тернопольской областях.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, военного управления и связи - спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, который Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Кроме того, местные жители сообщили РИА Новости, что взрывы произошли в понедельник на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией. Украинский депутат заявлял о взрывах в Черкасской области.
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