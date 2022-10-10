https://ria.ru/20221010/zelenskiy-1822894037.html

Зеленский провел совещание по восстановлению энергоснабжения

Зеленский провел совещание по восстановлению энергоснабжения - РИА Новости, 10.10.2022

Зеленский провел совещание по восстановлению энергоснабжения

Владимир Зеленский заявил, что провел совещание по вопросам восстановления связи и электроснабжения на Украине, призвал экономить электроэнергию. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:26

2022-10-10T17:26

2022-10-10T17:27

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что провел совещание по вопросам восстановления связи и электроснабжения на Украине, призвал экономить электроэнергию."Совещание по возобновлению связи и энергоснабжения. Враг нанес урон нашей энергетической инфраструктуре, но сейчас делаем все необходимое, чтобы оперативно возобновить поставки электроэнергии... Важно уменьшить потребление электроэнергии с 17 до 22 часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221010/elektrichestvo-1822822252.html

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822812051.html

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