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Зеленский провел совещание по восстановлению энергоснабжения - РИА Новости, 10.10.2022
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Зеленский провел совещание по восстановлению энергоснабжения
Зеленский провел совещание по восстановлению энергоснабжения - РИА Новости, 10.10.2022
Зеленский провел совещание по восстановлению энергоснабжения
Владимир Зеленский заявил, что провел совещание по вопросам восстановления связи и электроснабжения на Украине, призвал экономить электроэнергию. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:26
2022-10-10T17:27
в мире
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что провел совещание по вопросам восстановления связи и электроснабжения на Украине, призвал экономить электроэнергию."Совещание по возобновлению связи и энергоснабжения. Враг нанес урон нашей энергетической инфраструктуре, но сейчас делаем все необходимое, чтобы оперативно возобновить поставки электроэнергии... Важно уменьшить потребление электроэнергии с 17 до 22 часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
https://ria.ru/20221010/elektrichestvo-1822822252.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, киев, telegram (приложение)
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия, Киев, Telegram (приложение)
17:26 10.10.2022 (обновлено: 17:27 10.10.2022)
 
Зеленский провел совещание по восстановлению энергоснабжения

Президент Украины Зеленский заявил, что провел совещание по восстановлению энергоснабжения

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что провел совещание по вопросам восстановления связи и электроснабжения на Украине, призвал экономить электроэнергию.
"Совещание по возобновлению связи и энергоснабжения. Враг нанес урон нашей энергетической инфраструктуре, но сейчас делаем все необходимое, чтобы оперативно возобновить поставки электроэнергии... Важно уменьшить потребление электроэнергии с 17 до 22 часов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 15:12
На Украине возможны отключения электроэнергии, сообщили в офисе Зеленского
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 14:46Специальная военная операция на Украине
Офис Зеленского призвал украинцев не пользоваться электроприборами вечером
 
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