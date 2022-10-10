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Захарова прокомментировала намерение Зеленского выступить на встрече G7 - РИА Новости, 10.10.2022
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Захарова прокомментировала намерение Зеленского выступить на встрече G7
Захарова прокомментировала намерение Зеленского выступить на встрече G7 - РИА Новости, 10.10.2022
Захарова прокомментировала намерение Зеленского выступить на встрече G7
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала в Telegram-канале планы президента Украины Владимира Зеленского выступить на... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:24
2022-10-10T13:51
в мире
россия
g7
германия
олаф шольц
владимир зеленский
мария захарова
украина
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала в Telegram-канале планы президента Украины Владимира Зеленского выступить на срочной встрече G7."Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней. С новым номером", — написала дипломат.Ранее в понедельник украинский лидер сообщил в Twitter, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцом о проведении срочной встречи "Большой семерки", на которой Зеленский планирует выступить. По его словам, он также обсудил с Шольцом вопрос усиления давления на Россию и оказание помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры.Утром украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум и Житомира. Президент Украины заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221010/kadyrov-1822753212.html
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в мире, россия, g7, германия, олаф шольц, владимир зеленский, мария захарова, украина
В мире, Россия, G7, Германия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Украина
12:24 10.10.2022 (обновлено: 13:51 10.10.2022)
 
Захарова прокомментировала намерение Зеленского выступить на встрече G7

Захарова заявила, что Зеленский хочет выступить на встрече G7 с новым номером

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала в Telegram-канале планы президента Украины Владимира Зеленского выступить на срочной встрече G7.
"Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней. С новым номером", — написала дипломат.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Кадыров призвал Зеленского бежать на Запад
Ранее в понедельник украинский лидер сообщил в Twitter, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцом о проведении срочной встречи "Большой семерки", на которой Зеленский планирует выступить. По его словам, он также обсудил с Шольцом вопрос усиления давления на Россию и оказание помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры.
Утром украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум и Житомира. Президент Украины заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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В миреРоссияG7ГерманияОлаф ШольцВладимир ЗеленскийМария ЗахароваУкраина
 
 
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