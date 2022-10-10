12:24 10.10.2022 (обновлено: 13:51 10.10.2022)
Захарова прокомментировала намерение Зеленского выступить на встрече G7
Захарова заявила, что Зеленский хочет выступить на встрече G7 с новым номером
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала в Telegram-канале планы президента Украины Владимира Зеленского выступить на срочной встрече G7.
"Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней. С новым номером", — написала дипломат.
Ранее в понедельник украинский лидер сообщил в Twitter, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцом о проведении срочной встречи "Большой семерки", на которой Зеленский планирует выступить. По его словам, он также обсудил с Шольцом вопрос усиления давления на Россию и оказание помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры.
Утром украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум и Житомира. Президент Украины заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.