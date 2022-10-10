https://ria.ru/20221010/zelenskiy-1822756112.html

Захарова прокомментировала намерение Зеленского выступить на встрече G7

Захарова прокомментировала намерение Зеленского выступить на встрече G7 - РИА Новости, 10.10.2022

Захарова прокомментировала намерение Зеленского выступить на встрече G7

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала в Telegram-канале планы президента Украины Владимира Зеленского выступить на... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:24

2022-10-10T12:24

2022-10-10T13:51

в мире

россия

g7

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олаф шольц

владимир зеленский

мария захарова

украина

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала в Telegram-канале планы президента Украины Владимира Зеленского выступить на срочной встрече G7."Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней. С новым номером", — написала дипломат.Ранее в понедельник украинский лидер сообщил в Twitter, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцом о проведении срочной встречи "Большой семерки", на которой Зеленский планирует выступить. По его словам, он также обсудил с Шольцом вопрос усиления давления на Россию и оказание помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры.Утром украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум и Житомира. Президент Украины заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221010/kadyrov-1822753212.html

https://ria.ru/20221007/oproverzhenie-1822372561.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, g7, германия, олаф шольц, владимир зеленский, мария захарова, украина