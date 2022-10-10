Рейтинг@Mail.ru
Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/zelenskiy-1822751763.html
Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном
Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном - РИА Новости, 10.10.2022
Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном
Владимир Зеленский провел в понедельник переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил глава офиса Зеленского РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:12
2022-10-10T14:47
в мире
олаф шольц
эммануэль макрон
владимир зеленский
германия
франция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_da58940eafb4c01578b167ad8cf216c8.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский провел в понедельник переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак."Президент только что завершил разговоры с канцлером Олафом Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном", - написал Ермак в своем Telegram-канале.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
https://ria.ru/20221010/avstriya-1822758771.html
германия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c9ec460e40230a524817a8e1dee3e575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, эммануэль макрон, владимир зеленский, германия, франция, украина
В мире, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Германия, Франция, Украина
12:12 10.10.2022 (обновлено: 14:47 10.10.2022)
 
Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном

Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Шольцем и президентом Франции Макроном

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский провел в понедельник переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
"Президент только что завершил разговоры с канцлером Олафом Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:31Специальная военная операция на Украине
Австрия призвала Россию прекратить обстрелы украинских городов
 
В миреОлаф ШольцЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийГерманияФранцияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала