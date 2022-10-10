https://ria.ru/20221010/zelenskiy-1822751763.html
Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном
Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном - РИА Новости, 10.10.2022
Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном
Владимир Зеленский провел в понедельник переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил глава офиса Зеленского РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:12
2022-10-10T12:12
2022-10-10T14:47
в мире
олаф шольц
эммануэль макрон
владимир зеленский
германия
франция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_da58940eafb4c01578b167ad8cf216c8.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский провел в понедельник переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак."Президент только что завершил разговоры с канцлером Олафом Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном", - написал Ермак в своем Telegram-канале.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
https://ria.ru/20221010/avstriya-1822758771.html
германия
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c9ec460e40230a524817a8e1dee3e575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, эммануэль макрон, владимир зеленский, германия, франция, украина
В мире, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Германия, Франция, Украина
12:12 10.10.2022 (обновлено: 14:47 10.10.2022)
Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном
Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Шольцем и президентом Франции Макроном