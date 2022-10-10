https://ria.ru/20221010/zelenskiy-1822751763.html

Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном

Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном - РИА Новости, 10.10.2022

Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном

Владимир Зеленский провел в понедельник переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил глава офиса Зеленского РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:12

2022-10-10T12:12

2022-10-10T14:47

в мире

олаф шольц

эммануэль макрон

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский провел в понедельник переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак."Президент только что завершил разговоры с канцлером Олафом Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном", - написал Ермак в своем Telegram-канале.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

https://ria.ru/20221010/avstriya-1822758771.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, олаф шольц, эммануэль макрон, владимир зеленский, германия, франция, украина