https://ria.ru/20221010/zelenskiy-1822729216.html

Зеленский записал видео из двора офиса в Киеве

Зеленский записал видео из двора офиса в Киеве - РИА Новости, 10.10.2022

Зеленский записал видео из двора офиса в Киеве

Владимир Зеленский записал видеообращение из двора своего офиса в Киеве спустя два с половиной часа после начала ударов по Украине. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:11

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2022-10-10T13:16

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский записал видеообращение из двора своего офиса в Киеве спустя два с половиной часа после начала ударов по Украине.Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале. Записано оно во дворе офиса Зеленского на улице Банковой. Это первое видеообращение с начала ударов по Украине."Утро тяжелое... Десятки ракет, иранские "шахиды". У них две мишени. Энергообъекты - по всей стране. Киевщина и Хмельницкая (область), Львов и Днепр, Винница, Ивано-Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоград, юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему", - сказал Зеленский в своем видеообращении.Ранее Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Львове, Харькове и других городах.

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Ольга Фомченкова

киев, в мире, украина, владимир зеленский