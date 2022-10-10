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Зеленский записал видео из двора офиса в Киеве - РИА Новости, 10.10.2022
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Зеленский записал видео из двора офиса в Киеве
Зеленский записал видео из двора офиса в Киеве - РИА Новости, 10.10.2022
Зеленский записал видео из двора офиса в Киеве
Владимир Зеленский записал видеообращение из двора своего офиса в Киеве спустя два с половиной часа после начала ударов по Украине. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:11
2022-10-10T13:16
киев
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский записал видеообращение из двора своего офиса в Киеве спустя два с половиной часа после начала ударов по Украине.Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале. Записано оно во дворе офиса Зеленского на улице Банковой. Это первое видеообращение с начала ударов по Украине."Утро тяжелое... Десятки ракет, иранские "шахиды". У них две мишени. Энергообъекты - по всей стране. Киевщина и Хмельницкая (область), Львов и Днепр, Винница, Ивано-Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоград, юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему", - сказал Зеленский в своем видеообращении.Ранее Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Львове, Харькове и других городах.
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киев, в мире, украина, владимир зеленский
Киев, В мире, Украина, Владимир Зеленский
11:11 10.10.2022 (обновлено: 13:16 10.10.2022)
 
Зеленский записал видео из двора офиса в Киеве

Президент Украины Зеленский подтвердил удары по энергообъектам по всей стране

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский записал видеообращение из двора своего офиса в Киеве спустя два с половиной часа после начала ударов по Украине.
Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале. Записано оно во дворе офиса Зеленского на улице Банковой. Это первое видеообращение с начала ударов по Украине.
"Утро тяжелое... Десятки ракет, иранские "шахиды". У них две мишени. Энергообъекты - по всей стране. Киевщина и Хмельницкая (область), Львов и Днепр, Винница, Ивано-Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоград, юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Ранее Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Львове, Харькове и других городах.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
Посмотреть
 
КиевВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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