https://ria.ru/20221010/zanyatiya-1822936033.html

В Волынской области отменили занятия в школах

В Волынской области отменили занятия в школах - РИА Новости, 10.10.2022

В Волынской области отменили занятия в школах

В Волынской области Украины на неделю отменили обучение в образовательных учреждениях и массовые мероприятия, заявил в понедельник глава Волынской областной... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:19

2022-10-10T19:19

2022-10-10T19:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Волынской области Украины на неделю отменили обучение в образовательных учреждениях и массовые мероприятия, заявил в понедельник глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.В понедельник состоялось заседание совета обороны области, в котором приняли участие мэр Луцка Игорь Полищук и городские председатели Ковеля, Владимира и Нововолынска."Состоялось заседание совета обороны области. Приняли решение об отмене (или переносе) любых массовых мероприятий и обучения в образовательных учреждениях в области на ближайшую неделю", - сообщил Погуляйко в своем Telegram-канале.Он отметил, что жителям Волынской области рекомендуют уменьшить электропотребление с 17 до 22 часов, чтобы "помощь государству и энергетикам восстановить все в пострадавших городах".Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822925673.html

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в мире, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), владимир путин, украина, волынская область, курская аэс, россия, турецкий поток