https://ria.ru/20221010/zakharova-1822972552.html

Захарова прокомментировала информацию о том, что СБУ объявила ее в розыск

Захарова прокомментировала информацию о том, что СБУ объявила ее в розыск - РИА Новости, 10.10.2022

Захарова прокомментировала информацию о том, что СБУ объявила ее в розыск

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что Служба безопасности Украины объявила ее в розыск. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T20:30

2022-10-10T20:30

2022-10-10T23:32

специальная военная операция на украине

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что Служба безопасности Украины объявила ее в розыск.СБУ объявила Захарову в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины. На сайте МВД Украины опубликована информация о Захаровой как о "скрывающейся от досудебного расследования", указывается дата "исчезновения": 14 марта 2022 года. Ей инкриминируют статью 110 уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"."Меня искать не надо. Я в Telegram. И со мной 500 тысяч человек", - сказала Захарова РИА Новости.

https://ria.ru/20221010/medvedev-1822925156.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, мария захарова