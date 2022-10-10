https://ria.ru/20221010/zakharova-1822972552.html
Захарова прокомментировала информацию о том, что СБУ объявила ее в розыск
Захарова прокомментировала информацию о том, что СБУ объявила ее в розыск - РИА Новости, 10.10.2022
Захарова прокомментировала информацию о том, что СБУ объявила ее в розыск
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что Служба безопасности Украины объявила ее в розыск. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:30
2022-10-10T20:30
2022-10-10T23:32
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799051523_305:645:2800:2048_1920x0_80_0_0_d24d62223e2ae1dafd51790025ca68c9.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что Служба безопасности Украины объявила ее в розыск.СБУ объявила Захарову в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины. На сайте МВД Украины опубликована информация о Захаровой как о "скрывающейся от досудебного расследования", указывается дата "исчезновения": 14 марта 2022 года. Ей инкриминируют статью 110 уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"."Меня искать не надо. Я в Telegram. И со мной 500 тысяч человек", - сказала Захарова РИА Новости.
https://ria.ru/20221010/medvedev-1822925156.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова
20:30 10.10.2022 (обновлено: 23:32 10.10.2022)
Захарова прокомментировала информацию о том, что СБУ объявила ее в розыск
Захарова в ответ на объявление СБУ ее в розыск заявила, что ее можно найти в Telegram
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что Служба безопасности Украины объявила ее в розыск.
СБУ объявила Захарову в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины. На сайте МВД Украины опубликована информация о Захаровой как о "скрывающейся от досудебного расследования", указывается дата "исчезновения": 14 марта 2022 года. Ей инкриминируют статью 110 уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
"Меня искать не надо. Я в Telegram. И со мной 500 тысяч человек", - сказала Захарова РИА Новости.