Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала информацию о том, что СБУ объявила ее в розыск - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/zakharova-1822972552.html
Захарова прокомментировала информацию о том, что СБУ объявила ее в розыск
Захарова прокомментировала информацию о том, что СБУ объявила ее в розыск - РИА Новости, 10.10.2022
Захарова прокомментировала информацию о том, что СБУ объявила ее в розыск
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что Служба безопасности Украины объявила ее в розыск. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:30
2022-10-10T23:32
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799051523_305:645:2800:2048_1920x0_80_0_0_d24d62223e2ae1dafd51790025ca68c9.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что Служба безопасности Украины объявила ее в розыск.СБУ объявила Захарову в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины. На сайте МВД Украины опубликована информация о Захаровой как о "скрывающейся от досудебного расследования", указывается дата "исчезновения": 14 марта 2022 года. Ей инкриминируют статью 110 уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"."Меня искать не надо. Я в Telegram. И со мной 500 тысяч человек", - сказала Захарова РИА Новости.
https://ria.ru/20221010/medvedev-1822925156.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799051523_555:596:2492:2048_1920x0_80_0_0_663878643c6a676fbcc7a15684f794a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова
20:30 10.10.2022 (обновлено: 23:32 10.10.2022)
 
Захарова прокомментировала информацию о том, что СБУ объявила ее в розыск

Захарова в ответ на объявление СБУ ее в розыск заявила, что ее можно найти в Telegram

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что Служба безопасности Украины объявила ее в розыск.
СБУ объявила Захарову в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины. На сайте МВД Украины опубликована информация о Захаровой как о "скрывающейся от досудебного расследования", указывается дата "исчезновения": 14 марта 2022 года. Ей инкриминируют статью 110 уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
"Меня искать не надо. Я в Telegram. И со мной 500 тысяч человек", - сказала Захарова РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 18:36Специальная военная операция на Украине
Медведев считает, что СБУ понадобились его советы по трепанации черепа
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала