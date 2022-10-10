https://ria.ru/20221010/zakharova-1822905672.html

СБУ объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову

СБУ объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову - РИА Новости, 10.10.2022

СБУ объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову

Служба безопасности Украины объявила представителя МИД РФ Марию Захарову в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:49

2022-10-10T17:49

2022-10-10T18:01

специальная военная операция на украине

россия

мария захарова

служба безопасности украины

мвд украины

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила представителя МИД РФ Марию Захарову в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины.На сайте МВД Украины опубликована информация о Марии Захаровой как о "скрывающейся от досудебного расследования", указывается дата "исчезновения": 14 марта 2022 года. Ей инкриминируют статью 110 уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".Дата последнего обновления информации - 10 октября 2022.Также в понедельник СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Ему также вменяют "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". представителя МИД РФ Марию Захарову - база данных МВД Украины

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мария захарова, служба безопасности украины, мвд украины