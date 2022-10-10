17:49 10.10.2022 (обновлено: 18:01 10.10.2022)
СБУ объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову
СБУ объявила в розыск официального представителя российского МИД Марию Захарову
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила представителя МИД РФ Марию Захарову в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины.
На сайте МВД Украины опубликована информация о Марии Захаровой как о "скрывающейся от досудебного расследования", указывается дата "исчезновения": 14 марта 2022 года. Ей инкриминируют статью 110 уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Страница Министерства внутренних дел Украины с информацией о розыске Марии Захаровой
Страница Министерства внутренних дел Украины с информацией о розыске Марии Захаровой
Дата последнего обновления информации - 10 октября 2022.
Также в понедельник СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Ему также вменяют "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". представителя МИД РФ Марию Захарову - база данных МВД Украины