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СБУ объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/zakharova-1822905672.html
СБУ объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову
СБУ объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову - РИА Новости, 10.10.2022
СБУ объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову
Служба безопасности Украины объявила представителя МИД РФ Марию Захарову в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:49
2022-10-10T18:01
специальная военная операция на украине
россия
мария захарова
служба безопасности украины
мвд украины
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила представителя МИД РФ Марию Захарову в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины.На сайте МВД Украины опубликована информация о Марии Захаровой как о "скрывающейся от досудебного расследования", указывается дата "исчезновения": 14 марта 2022 года. Ей инкриминируют статью 110 уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".Дата последнего обновления информации - 10 октября 2022.Также в понедельник СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Ему также вменяют "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". представителя МИД РФ Марию Захарову - база данных МВД Украины
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россия, мария захарова, служба безопасности украины, мвд украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мария Захарова, Служба безопасности Украины, МВД Украины
17:49 10.10.2022 (обновлено: 18:01 10.10.2022)
 
СБУ объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову

СБУ объявила в розыск официального представителя российского МИД Марию Захарову

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила представителя МИД РФ Марию Захарову в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины.
На сайте МВД Украины опубликована информация о Марии Захаровой как о "скрывающейся от досудебного расследования", указывается дата "исчезновения": 14 марта 2022 года. Ей инкриминируют статью 110 уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Страница Министерства внутренних дел Украины с информацией о розыске Марии Захаровой
Страница Министерства внутренних дел Украины с информацией о розыске Марии Захаровой
Страница Министерства внутренних дел Украины с информацией о розыске Марии Захаровой
Дата последнего обновления информации - 10 октября 2022.
Также в понедельник СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Ему также вменяют "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". представителя МИД РФ Марию Захарову - база данных МВД Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМария ЗахароваСлужба безопасности УкраиныМВД Украины
 
 
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