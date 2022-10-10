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Подоляк назвал пропагандой разговоры о намерении Венгрии вернуть Закарпатье - РИА Новости, 10.10.2022
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Подоляк назвал пропагандой разговоры о намерении Венгрии вернуть Закарпатье
Подоляк назвал пропагандой разговоры о намерении Венгрии вернуть Закарпатье - РИА Новости, 10.10.2022
Подоляк назвал пропагандой разговоры о намерении Венгрии вернуть Закарпатье
Рассуждения о намерении Венгрии вернуть в состав страны Закарпатье являются пропагандой, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:47
2022-10-10T16:56
в мире
владимир зеленский
михаил подоляк
ирина верещук
будапешт
украина
венгрия
россия
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БУДАПЕШТ, 10 окт — РИА Новости. Рассуждения о намерении Венгрии вернуть в состав страны Закарпатье являются пропагандой, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью порталу Telex."Говорить об этой претензии (Венгрии на Закарпатье. — Прим. ред.) было бы пустой пропагандой, я не думаю, что она возникла бы когда-либо даже на теоретическом уровне", — отметил он.По мнению украинского чиновника, негативные последствия отказа от международного права окажутся намного больше, чем выгода от приобретения новых территорий.Венгрия и Украина смогли бы очень быстро уладить разногласия, касающиеся венгерского меньшинства в Закарпатье без влияния России, добавил Подоляк.В марте вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт хочет заполучить дешевый российский газ или украинское Закарпатье. Посольство Венгрии на Украине, в свою очередь, отвергло такие обвинения и назвало слова Верещук клеветой.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года.
https://ria.ru/20220716/vengry-1802889541.html
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в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, ирина верещук, будапешт, украина, венгрия, россия
В мире, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Ирина Верещук, Будапешт, Украина, Венгрия, Россия
15:47 10.10.2022 (обновлено: 16:56 10.10.2022)
 
Подоляк назвал пропагандой разговоры о намерении Венгрии вернуть Закарпатье

Офис Зеленского назвал разговоры о притязаниях Венгрии на Закарпатье пустой пропагандой

CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation / Въезд в город Берегово в Закарпатской области Украины
Въезд в город Берегово в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation /
Въезд в город Берегово в Закарпатской области Украины. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 окт — РИА Новости. Рассуждения о намерении Венгрии вернуть в состав страны Закарпатье являются пропагандой, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью порталу Telex.
"Говорить об этой претензии (Венгрии на Закарпатье. — Прим. ред.) было бы пустой пропагандой, я не думаю, что она возникла бы когда-либо даже на теоретическом уровне", — отметил он.
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Венгрия и Украина смогли бы очень быстро уладить разногласия, касающиеся венгерского меньшинства в Закарпатье без влияния России, добавил Подоляк.
В марте вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт хочет заполучить дешевый российский газ или украинское Закарпатье. Посольство Венгрии на Украине, в свою очередь, отвергло такие обвинения и назвало слова Верещук клеветой.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года.
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