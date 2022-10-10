https://ria.ru/20221010/zakarpate-1822837273.html

Подоляк назвал пропагандой разговоры о намерении Венгрии вернуть Закарпатье

Подоляк назвал пропагандой разговоры о намерении Венгрии вернуть Закарпатье - РИА Новости, 10.10.2022

Подоляк назвал пропагандой разговоры о намерении Венгрии вернуть Закарпатье

Рассуждения о намерении Венгрии вернуть в состав страны Закарпатье являются пропагандой, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:47

2022-10-10T15:47

2022-10-10T16:56

в мире

владимир зеленский

михаил подоляк

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БУДАПЕШТ, 10 окт — РИА Новости. Рассуждения о намерении Венгрии вернуть в состав страны Закарпатье являются пропагандой, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью порталу Telex."Говорить об этой претензии (Венгрии на Закарпатье. — Прим. ред.) было бы пустой пропагандой, я не думаю, что она возникла бы когда-либо даже на теоретическом уровне", — отметил он.По мнению украинского чиновника, негативные последствия отказа от международного права окажутся намного больше, чем выгода от приобретения новых территорий.Венгрия и Украина смогли бы очень быстро уладить разногласия, касающиеся венгерского меньшинства в Закарпатье без влияния России, добавил Подоляк.В марте вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт хочет заполучить дешевый российский газ или украинское Закарпатье. Посольство Венгрии на Украине, в свою очередь, отвергло такие обвинения и назвало слова Верещук клеветой.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года.

https://ria.ru/20220716/vengry-1802889541.html

https://ria.ru/20220810/pokupka-1808478600.html

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в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, ирина верещук, будапешт, украина, венгрия, россия