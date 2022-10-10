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Запорожская АЭС продолжает работать на дизель-генераторах - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/zaes-1822910476.html
Запорожская АЭС продолжает работать на дизель-генераторах
Запорожская АЭС продолжает работать на дизель-генераторах - РИА Новости, 10.10.2022
Запорожская АЭС продолжает работать на дизель-генераторах
Запорожская АЭС продолжает работать на дизель-генераторах, аварийных ситуаций на станции нет, радиационный фон в норме, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:59
2022-10-10T19:20
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Запорожская АЭС продолжает работать на дизель-генераторах, аварийных ситуаций на станции нет, радиационный фон в норме, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Накануне сообщалось, что украинские войска повредили последнюю линию электропередачи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Станция перешла в автоматическом режиме на работу дизель-генераторов."Запорожская АЭС продолжает работать на дизель-генераторах. Каких-либо аварийных ситуаций не зафиксировано, радиационный фон в норме", - сказал агентству Рогов. По его словам, сейчас идет ремонт поврежденных украинскими войсками высоковольтных линий электропередачи. "После их ремонта, если украинские войска прекратят обстрелы, можно будет запустить энергоблоки и начать поставки электроэнергии", - подчеркнул Рогов.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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запорожская аэс, безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:59 10.10.2022 (обновлено: 19:20 10.10.2022)
 
Запорожская АЭС продолжает работать на дизель-генераторах

Запорожские власти заявили о продолжении работы АЭС с помощью дизель-генераторов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Запорожская АЭС продолжает работать на дизель-генераторах, аварийных ситуаций на станции нет, радиационный фон в норме, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Накануне сообщалось, что украинские войска повредили последнюю линию электропередачи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Станция перешла в автоматическом режиме на работу дизель-генераторов.
"Запорожская АЭС продолжает работать на дизель-генераторах. Каких-либо аварийных ситуаций не зафиксировано, радиационный фон в норме", - сказал агентству Рогов. По его словам, сейчас идет ремонт поврежденных украинскими войсками высоковольтных линий электропередачи. "После их ремонта, если украинские войска прекратят обстрелы, можно будет запустить энергоблоки и начать поставки электроэнергии", - подчеркнул Рогов.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСБезопасностьРоссияЗапорожская областьВладимир РоговСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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