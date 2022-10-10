https://ria.ru/20221010/zaes-1822910476.html

Запорожская АЭС продолжает работать на дизель-генераторах

Запорожская АЭС продолжает работать на дизель-генераторах - РИА Новости, 10.10.2022

Запорожская АЭС продолжает работать на дизель-генераторах

Запорожская АЭС продолжает работать на дизель-генераторах, аварийных ситуаций на станции нет, радиационный фон в норме, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:59

2022-10-10T17:59

2022-10-10T19:20

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

безопасность

россия

запорожская область

владимир рогов

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Запорожская АЭС продолжает работать на дизель-генераторах, аварийных ситуаций на станции нет, радиационный фон в норме, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Накануне сообщалось, что украинские войска повредили последнюю линию электропередачи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Станция перешла в автоматическом режиме на работу дизель-генераторов."Запорожская АЭС продолжает работать на дизель-генераторах. Каких-либо аварийных ситуаций не зафиксировано, радиационный фон в норме", - сказал агентству Рогов. По его словам, сейчас идет ремонт поврежденных украинскими войсками высоковольтных линий электропередачи. "После их ремонта, если украинские войска прекратят обстрелы, можно будет запустить энергоблоки и начать поставки электроэнергии", - подчеркнул Рогов.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822774178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская аэс, безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, ситуация в днр и лнр