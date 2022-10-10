https://ria.ru/20221010/yadernyy-1822765974.html

Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, заявили в Кремле

Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.10.2022

Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, заявили в Кремле

Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, которая в последние недели подогревается на Западе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:46

2022-10-10T12:46

2022-10-10T12:53

россия

в мире

дмитрий песков

ядерное оружие

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, которая в последние недели подогревается на Западе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент РФ Владимир Путин станет "законной целью" в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины."Что касается ядерной риторики, которая в последние недели наверное на самых различных уровнях подогревается на Западе, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, то мы не хотим принимать в ней участие", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, стоит ли всерьёз воспринимать слова Болтона как угрозу.

https://ria.ru/20221008/lavrov-1822441979.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, дмитрий песков, ядерное оружие