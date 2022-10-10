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Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.10.2022
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Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, заявили в Кремле
Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.10.2022
Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, заявили в Кремле
Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, которая в последние недели подогревается на Западе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:46
2022-10-10T12:53
россия
в мире
дмитрий песков
ядерное оружие
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, которая в последние недели подогревается на Западе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент РФ Владимир Путин станет "законной целью" в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины."Что касается ядерной риторики, которая в последние недели наверное на самых различных уровнях подогревается на Западе, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, то мы не хотим принимать в ней участие", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, стоит ли всерьёз воспринимать слова Болтона как угрозу.
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россия, в мире, дмитрий песков, ядерное оружие
Россия, В мире, Дмитрий Песков, Ядерное оружие
12:46 10.10.2022 (обновлено: 12:53 10.10.2022)
 
Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, заявили в Кремле

Песков заявил, что Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, подогреваемой на Западе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, которая в последние недели подогревается на Западе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент РФ Владимир Путин станет "законной целью" в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины.
"Что касается ядерной риторики, которая в последние недели наверное на самых различных уровнях подогревается на Западе, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, то мы не хотим принимать в ней участие", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, стоит ли всерьёз воспринимать слова Болтона как угрозу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 12:05
Лавров прокомментировал ядерную риторику Запада
 
РоссияВ миреДмитрий ПесковЯдерное оружие
 
 
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