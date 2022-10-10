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В Одесской области прогремели взрывы на военном полигоне

В Одесской области прогремели взрывы на военном полигоне - РИА Новости, 10.10.2022

В Одесской области прогремели взрывы на военном полигоне

Взрывы произошли на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией, сообщили РИА Новости местные жители. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:38

2022-10-10T18:38

2022-10-10T18:55

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СНИГИРЕВКА (Херсонская область), 10 окт – РИА Новости. Взрывы произошли на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией, сообщили РИА Новости местные жители.Звуки взрывов были слышны днем, сообщить о них удалось спустя пару часов.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенска, Черкасская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221010/vzryv-1822922610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, одесская область, молдавия, украина, россия