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В Одесской области прогремели взрывы на военном полигоне - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822925673.html
В Одесской области прогремели взрывы на военном полигоне
В Одесской области прогремели взрывы на военном полигоне - РИА Новости, 10.10.2022
В Одесской области прогремели взрывы на военном полигоне
Взрывы произошли на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией, сообщили РИА Новости местные жители. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:38
2022-10-10T18:55
в мире
одесская область
специальная военная операция на украине
молдавия
украина
россия
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СНИГИРЕВКА (Херсонская область), 10 окт – РИА Новости. Взрывы произошли на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией, сообщили РИА Новости местные жители.Звуки взрывов были слышны днем, сообщить о них удалось спустя пару часов.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенска, Черкасская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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одесская область
молдавия
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в мире, одесская область, молдавия, украина, россия
В мире, Одесская область, Специальная военная операция на Украине, Молдавия, Украина, Россия
18:38 10.10.2022 (обновлено: 18:55 10.10.2022)
 
В Одесской области прогремели взрывы на военном полигоне

В Одесской области прогремели взрывы на военном полигоне на границе с Молдавией

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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СНИГИРЕВКА (Херсонская область), 10 окт – РИА Новости. Взрывы произошли на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией, сообщили РИА Новости местные жители.
"В районе села Маяки прилетело, это на границе с Молдовой. Прилетает по полигону, который расположен рядом. На полигоне есть военные, тяжелая техника, артиллерия и склад с боеприпасами", - сообщил собеседник агентства.
Звуки взрывов были слышны днем, сообщить о них удалось спустя пару часов.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Вчера, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
Посмотреть
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенска, Черкасская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьМолдавияУкраинаРоссия
 
 
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