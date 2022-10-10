https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822755137.html

Глава МИД Британии обсудил с Кулебой взрывы в украинских городах

Глава МИД Британии обсудил с Кулебой взрывы в украинских городах - РИА Новости, 10.10.2022

Глава МИД Британии обсудил с Кулебой взрывы в украинских городах

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что провёл разговор со своим коллегой из Украины Дмитрием Кулебой и выразил ему поддержку после сообщений о... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:22

2022-10-10T12:22

2022-10-10T12:22

в мире

дмитрий кулеба

великобритания

киев

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822738449_0:221:3248:2048_1920x0_80_0_0_a3034ca3c2d0f8e74f876d5632c8f34a.jpg

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что провёл разговор со своим коллегой из Украины Дмитрием Кулебой и выразил ему поддержку после сообщений о серии взрывов в Киеве и ряде других украинских городов в понедельник."Я пообщался с Дмитрием Кулебой этим утром для усиления британской моральной и практической поддержки Украины", - написал он в Twitter.Клеверли назвал "пуск ракет Россией" в гражданские районы городов Украины "неприемлемым".Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822744446.html

https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html

великобритания

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий кулеба, великобритания, киев, украина, ситуация в днр и лнр