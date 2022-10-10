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Глава МИД Британии обсудил с Кулебой взрывы в украинских городах
Глава МИД Британии обсудил с Кулебой взрывы в украинских городах - РИА Новости, 10.10.2022
Глава МИД Британии обсудил с Кулебой взрывы в украинских городах
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что провёл разговор со своим коллегой из Украины Дмитрием Кулебой и выразил ему поддержку после сообщений о... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:22
2022-10-10T12:22
2022-10-10T12:22
в мире
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что провёл разговор со своим коллегой из Украины Дмитрием Кулебой и выразил ему поддержку после сообщений о серии взрывов в Киеве и ряде других украинских городов в понедельник."Я пообщался с Дмитрием Кулебой этим утром для усиления британской моральной и практической поддержки Украины", - написал он в Twitter.Клеверли назвал "пуск ракет Россией" в гражданские районы городов Украины "неприемлемым".Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822744446.html
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В мире, Дмитрий Кулеба, Великобритания, Киев, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава МИД Британии обсудил с Кулебой взрывы в украинских городах
Глава британского МИД Клеверли обсудил с Кулебой взрывы в украинских городах