https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822739981.html
СМИ сообщили о новых взрывах во Львове, Одесской и Ровненской областях
СМИ сообщили о новых взрывах во Львове, Одесской и Ровненской областях - РИА Новости, 10.10.2022
СМИ сообщили о новых взрывах во Львове, Одесской и Ровненской областях
Украинские СМИ сообщают, что новые взрывы слышны во Львове, Одесской и Ровненской областях. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:43
2022-10-10T11:43
2022-10-10T12:11
в мире
львов
специальная военная операция на украине
украина
ровненская область
россия
львовская область
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают, что новые взрывы слышны во Львове, Одесской и Ровненской областях."Львов, Одесская и Ровненская области - снова слышны взрывы", - сообщает телеканал "Прямой" в своем Telegram-канале.Владимир Зеленский ранее заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называется.
https://ria.ru/20221010/kiev-1822740488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, украина, ровненская область, россия, львовская область
В мире, Львов, Специальная военная операция на Украине, Украина, Ровненская область, Россия, Львовская область
11:43 10.10.2022 (обновлено: 12:11 10.10.2022)
СМИ сообщили о новых взрывах во Львове, Одесской и Ровненской областях
Телеканал "Прямой" сообщил о новых взрывах во Львове, Одесской и Ровненской областях