https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822739981.html

СМИ сообщили о новых взрывах во Львове, Одесской и Ровненской областях

СМИ сообщили о новых взрывах во Львове, Одесской и Ровненской областях - РИА Новости, 10.10.2022

СМИ сообщили о новых взрывах во Львове, Одесской и Ровненской областях

Украинские СМИ сообщают, что новые взрывы слышны во Львове, Одесской и Ровненской областях. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:43

2022-10-10T11:43

2022-10-10T12:11

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают, что новые взрывы слышны во Львове, Одесской и Ровненской областях."Львов, Одесская и Ровненская области - снова слышны взрывы", - сообщает телеканал "Прямой" в своем Telegram-канале.Владимир Зеленский ранее заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называется.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822740488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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