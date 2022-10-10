Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о новых взрывах во Львове, Одесской и Ровненской областях - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822739981.html
СМИ сообщили о новых взрывах во Львове, Одесской и Ровненской областях
СМИ сообщили о новых взрывах во Львове, Одесской и Ровненской областях - РИА Новости, 10.10.2022
СМИ сообщили о новых взрывах во Львове, Одесской и Ровненской областях
Украинские СМИ сообщают, что новые взрывы слышны во Львове, Одесской и Ровненской областях. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:43
2022-10-10T12:11
в мире
львов
специальная военная операция на украине
украина
ровненская область
россия
львовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155317/72/1553177244_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_b5c647e387902f7b4edc45b9032e77e3.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают, что новые взрывы слышны во Львове, Одесской и Ровненской областях."Львов, Одесская и Ровненская области - снова слышны взрывы", - сообщает телеканал "Прямой" в своем Telegram-канале.Владимир Зеленский ранее заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называется.
https://ria.ru/20221010/kiev-1822740488.html
львов
украина
ровненская область
россия
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155317/72/1553177244_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5856240eb8bb2124d9a2404feb2f5b1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, украина, ровненская область, россия, львовская область
В мире, Львов, Специальная военная операция на Украине, Украина, Ровненская область, Россия, Львовская область
11:43 10.10.2022 (обновлено: 12:11 10.10.2022)
 
СМИ сообщили о новых взрывах во Львове, Одесской и Ровненской областях

Телеканал "Прямой" сообщил о новых взрывах во Львове, Одесской и Ровненской областях

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в медиабанкЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в медиабанк
Львов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают, что новые взрывы слышны во Львове, Одесской и Ровненской областях.
"Львов, Одесская и Ровненская области - снова слышны взрывы", - сообщает телеканал "Прямой" в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский ранее заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называется.
Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюдения
11:44
Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюденияНесколько ударов по инфраструктурным объектам было произведено в центре Киева, также очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовУкраинаРовненская областьРоссияЛьвовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала