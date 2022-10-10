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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровненской области - РИА Новости, 10.10.2022
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровненской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровненской области - РИА Новости, 10.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровненской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской области. РИА Новости, 10.10.2022
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украина
ровно
в мире
ровненская область
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской области."Сообщают о взрывах в Ровненской области", - сообщает телеканал "Прямой" в своем Telegram-канале.
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украина, ровно, в мире, ровненская область
Украина, Ровно, В мире, Ровненская область
09:56 10.10.2022 (обновлено: 10:03 10.10.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровненской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровненской области

© Фото : Борис МавлютовСоборная улица города Ровно, Украина
Соборная улица города Ровно, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Борис Мавлютов
Соборная улица города Ровно, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской области.
"Сообщают о взрывах в Ровненской области", - сообщает телеканал "Прямой" в своем Telegram-канале.
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09:58Специальная военная операция на Украине
В Харькове после взрывов пропал свет
 
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