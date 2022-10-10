https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822709406.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровненской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровненской области - РИА Новости, 10.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровненской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской области. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:56
2022-10-10T09:56
2022-10-10T10:03
украина
ровно
в мире
ровненская область
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской области."Сообщают о взрывах в Ровненской области", - сообщает телеканал "Прямой" в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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украина, ровно, в мире, ровненская область
Украина, Ровно, В мире, Ровненская область
09:56 10.10.2022 (обновлено: 10:03 10.10.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровненской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровненской области