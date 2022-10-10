https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822709406.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровненской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровненской области - РИА Новости, 10.10.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровненской области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской области. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:56

2022-10-10T09:56

2022-10-10T10:03

украина

ровно

в мире

ровненская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106788/76/1067887605_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7ac9620e815fceaad410429e1ea25487.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровненской области."Сообщают о взрывах в Ровненской области", - сообщает телеканал "Прямой" в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221010/kharkov-1822709952.html

украина

ровно

ровненская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, ровно, в мире, ровненская область