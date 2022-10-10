https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822703004.html
Во Львове прогремели взрывы
Во Львове прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022
Во Львове прогремели взрывы
Украинские СМИ пишут, что взрывы в Киеве продолжаются, также сообщается о взрывах во Львове. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:21
2022-10-10T09:21
2022-10-10T11:28
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украинские СМИ пишут, что взрывы в Киеве продолжаются, также сообщается о взрывах во Львове."В Киеве снова слышны взрывы", — говорится в сообщении украинской "Телевизионной службы новостей" (ТСН).ТСН также сообщает о взрывах во Львове. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрыве в Львовской области.
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822702046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Львов, Киев, Львовская область, Страна.ua
09:21 10.10.2022 (обновлено: 11:28 10.10.2022)
Во Львове прогремели взрывы
Украинские СМИ: взрывы в Киеве продолжаются, также сообщается о взрывах во Львове