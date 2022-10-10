https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822703004.html

Во Львове прогремели взрывы

Во Львове прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022

Во Львове прогремели взрывы

Украинские СМИ пишут, что взрывы в Киеве продолжаются, также сообщается о взрывах во Львове. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:21

2022-10-10T09:21

2022-10-10T11:28

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львов

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украинские СМИ пишут, что взрывы в Киеве продолжаются, также сообщается о взрывах во Львове."В Киеве снова слышны взрывы", — говорится в сообщении украинской "Телевизионной службы новостей" (ТСН).ТСН также сообщает о взрывах во Львове. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрыве в Львовской области.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822702046.html

львов

киев

львовская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, львов, киев, львовская область, страна.ua