Рейтинг@Mail.ru
Во Львове прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822703004.html
Во Львове прогремели взрывы
Во Львове прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022
Во Львове прогремели взрывы
Украинские СМИ пишут, что взрывы в Киеве продолжаются, также сообщается о взрывах во Львове. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:21
2022-10-10T11:28
в мире
львов
киев
львовская область
страна.ua
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152529/83/1525298374_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_619e9a9a5cdb8ba46fe7e67cbcc711ea.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украинские СМИ пишут, что взрывы в Киеве продолжаются, также сообщается о взрывах во Львове."В Киеве снова слышны взрывы", — говорится в сообщении украинской "Телевизионной службы новостей" (ТСН).ТСН также сообщает о взрывах во Львове. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрыве в Львовской области.
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822702046.html
львов
киев
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152529/83/1525298374_298:0:4906:3456_1920x0_80_0_0_0ec1d0ac61e0217324b8e0713b77c520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, киев, львовская область, страна.ua
В мире, Львов, Киев, Львовская область, Страна.ua
09:21 10.10.2022 (обновлено: 11:28 10.10.2022)
 
Во Львове прогремели взрывы

Украинские СМИ: взрывы в Киеве продолжаются, также сообщается о взрывах во Львове

© Pixabay / Pixabay/PavlofoxУкраинский город Львов
Украинский город Львов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Pixabay / Pixabay/Pavlofox
Украинский город Львов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украинские СМИ пишут, что взрывы в Киеве продолжаются, также сообщается о взрывах во Львове.
"В Киеве снова слышны взрывы", — говорится в сообщении украинской "Телевизионной службы новостей" (ТСН).
ТСН также сообщает о взрывах во Львове. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрыве в Львовской области.
Здание Горсовета в городе Днепр - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
09:13
В Днепропетровске и Житомирской и Киевской областях прогремели взрывы
 
В миреЛьвовКиевЛьвовская областьСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала