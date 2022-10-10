https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822702338.html
В Тернополе на западе Украины прогремели взрывы
В Тернополе на западе Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022
В Тернополе на западе Украины прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Тернополе на западе Украины. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:15
2022-10-10T09:15
2022-10-10T09:29
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украина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Тернополе на западе Украины.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, в Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города."Сообщают и о взрывах в Тернополе", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".
https://ria.ru/20221010/kiev-1822700489.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тернополь, хмельницкий (город), украина
В мире, Тернополь, Хмельницкий (город), Украина
09:15 10.10.2022 (обновлено: 09:29 10.10.2022)
В Тернополе на западе Украины прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернополе