Рейтинг@Mail.ru
В Тернополе на западе Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822702338.html
В Тернополе на западе Украины прогремели взрывы
В Тернополе на западе Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022
В Тернополе на западе Украины прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Тернополе на западе Украины. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:15
2022-10-10T09:29
в мире
тернополь
хмельницкий (город)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103834/15/1038341522_0:71:751:493_1920x0_80_0_0_b61fbecde776e3320541705efc4eedc5.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Тернополе на западе Украины.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, в Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города."Сообщают и о взрывах в Тернополе", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".
https://ria.ru/20221010/kiev-1822700489.html
тернополь
хмельницкий (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103834/15/1038341522_0:0:751:563_1920x0_80_0_0_10d6a5a81d693e6ca0a9155f0c3a0007.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тернополь, хмельницкий (город), украина
В мире, Тернополь, Хмельницкий (город), Украина
09:15 10.10.2022 (обновлено: 09:29 10.10.2022)
 
В Тернополе на западе Украины прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернополе

© Фото : Public domainУлица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Public domain
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Тернополе на западе Украины.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, в Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города.
"Сообщают и о взрывах в Тернополе", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
09:09
Один из ударов по Киеву нанесли по штабу "Азова"*, заявил Кива
 
В миреТернопольХмельницкий (город)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала