https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822702338.html

В Тернополе на западе Украины прогремели взрывы

В Тернополе на западе Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022

В Тернополе на западе Украины прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Тернополе на западе Украины. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:15

2022-10-10T09:15

2022-10-10T09:29

в мире

тернополь

хмельницкий (город)

украина

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Тернополе на западе Украины.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, в Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города."Сообщают и о взрывах в Тернополе", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".

https://ria.ru/20221010/kiev-1822700489.html

тернополь

хмельницкий (город)

украина

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, тернополь, хмельницкий (город), украина