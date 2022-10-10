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В Кривом Роге, Кременчуге и Черкассах прогремели новые взрывы

В Кривом Роге, Кременчуге и Черкассах прогремели новые взрывы - РИА Новости, 10.10.2022

В Кривом Роге, Кременчуге и Черкассах прогремели новые взрывы

В Днепропетровской и Полтавской областях прогремели новые взрывы, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:57

2022-10-10T17:57

2022-10-10T19:22

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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кривой рог

полтавская область

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Днепропетровской и Полтавской областях прогремели новые взрывы, сообщило издание "Страна.ua". "Взрывы в Кривом Роге", — написал мэр города Александр Вилкул в Telegram-канале.В свою очередь, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о взрыве в Черкасской области.Также взрывы прогремели на военном полигоне в районе села Маяки в Одесской области на границе с Молдавией. Об этом РИА Новости рассказали местные жители."На полигоне есть военные, тяжелая техника, артиллерия и склад с боеприпасами", — рассказал собеседник агентства, отметив, что звуки взрывов были слышны днем, но сообщить о них далось только спустя два часа.Утром в понедельник российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях. Как отметили в российском оборонном ведомстве, все назначенные объекты поражены, цель достигнута.Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности подчеркнул, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.

украина

кривой рог

полтавская область

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Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюдения Несколько ударов по инфраструктурным объектам было произведено в центре Киева, также очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове. 2022-10-10T17:57 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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