https://ria.ru/20221010/vzryv-1822713800.html

В Конотопе в Сумской области прогремел взрыв

В Конотопе в Сумской области прогремел взрыв - РИА Новости, 10.10.2022

В Конотопе в Сумской области прогремел взрыв

Власти Сумской области Украины сообщают о взрыве в Конотопе. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:17

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конотоп

сумская область

в мире

украина

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Власти Сумской области Украины сообщают о взрыве в Конотопе."Удар по Конотопу в Сумской области", - сообщает в своем Telegram-канале издание "Страна.ua" со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

https://ria.ru/20221010/kharkov-1822716086.html

конотоп

сумская область

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

конотоп, сумская область, в мире, украина