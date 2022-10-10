https://ria.ru/20221010/vzryv-1822713800.html
В Конотопе в Сумской области прогремел взрыв
В Конотопе в Сумской области прогремел взрыв - РИА Новости, 10.10.2022
В Конотопе в Сумской области прогремел взрыв
Власти Сумской области Украины сообщают о взрыве в Конотопе. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:17
2022-10-10T10:17
2022-10-10T10:26
конотоп
сумская область
в мире
украина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Власти Сумской области Украины сообщают о взрыве в Конотопе."Удар по Конотопу в Сумской области", - сообщает в своем Telegram-канале издание "Страна.ua" со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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конотоп, сумская область, в мире, украина
Конотоп, Сумская область, В мире, Украина
10:17 10.10.2022 (обновлено: 10:26 10.10.2022)
В Конотопе в Сумской области прогремел взрыв
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Конотопе в Сумской области