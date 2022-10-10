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Воробьев: первые выплаты мобилизованным в Подмосковье поступят в среду

Воробьев: первые выплаты мобилизованным в Подмосковье поступят в среду - РИА Новости, 10.10.2022

Воробьев: первые выплаты мобилизованным в Подмосковье поступят в среду

Первые выплаты в размере 200 тысяч рублей для мобилизованных в Московской области начнут поступать в среду, сообщил на заседании правительства региона... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:06

2022-10-10T17:06

2022-10-10T17:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Первые выплаты в размере 200 тысяч рублей для мобилизованных в Московской области начнут поступать в среду, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."У всех один большой запрос на внимание и заботу, которые мы должны обеспечить. Существует наша выплата - 200 тысяч рублей, которая начинает поступать уже со среды проактивно, все семьи получат ее. Наша задача - до конца месяца всем выплатить обещанные средства", - сказал Воробьев.Кроме того, детям мобилизованных и добровольцев в школах будут бесплатно предоставлены завтраки, обеды, возможность посещения кружков, секций и групп продленного дня.

https://ria.ru/20221010/podmoskove-1822821202.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, частичная мобилизация в россии, общество