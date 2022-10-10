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Воробьев: первые выплаты мобилизованным в Подмосковье поступят в среду - РИА Новости, 10.10.2022
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Новости Подмосковья
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Воробьев: первые выплаты мобилизованным в Подмосковье поступят в среду
Воробьев: первые выплаты мобилизованным в Подмосковье поступят в среду - РИА Новости, 10.10.2022
Воробьев: первые выплаты мобилизованным в Подмосковье поступят в среду
Первые выплаты в размере 200 тысяч рублей для мобилизованных в Московской области начнут поступать в среду, сообщил на заседании правительства региона... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:06
2022-10-10T17:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Первые выплаты в размере 200 тысяч рублей для мобилизованных в Московской области начнут поступать в среду, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."У всех один большой запрос на внимание и заботу, которые мы должны обеспечить. Существует наша выплата - 200 тысяч рублей, которая начинает поступать уже со среды проактивно, все семьи получат ее. Наша задача - до конца месяца всем выплатить обещанные средства", - сказал Воробьев.Кроме того, детям мобилизованных и добровольцев в школах будут бесплатно предоставлены завтраки, обеды, возможность посещения кружков, секций и групп продленного дня.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, частичная мобилизация в россии, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Частичная мобилизация в России, Общество
17:06 10.10.2022
 

Воробьев: первые выплаты мобилизованным в Подмосковье поступят в среду

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Первые выплаты в размере 200 тысяч рублей для мобилизованных в Московской области начнут поступать в среду, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"У всех один большой запрос на внимание и заботу, которые мы должны обеспечить. Существует наша выплата - 200 тысяч рублей, которая начинает поступать уже со среды проактивно, все семьи получат ее. Наша задача - до конца месяца всем выплатить обещанные средства", - сказал Воробьев.
Кроме того, детям мобилизованных и добровольцев в школах будут бесплатно предоставлены завтраки, обеды, возможность посещения кружков, секций и групп продленного дня.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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