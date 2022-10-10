https://ria.ru/20221010/vybory-1822928851.html

Ван дер Беллен лидирует на выборах президента Австрии

Ван дер Беллен лидирует на выборах президента Австрии - РИА Новости, 10.10.2022

Ван дер Беллен лидирует на выборах президента Австрии

Александер Ван дер Беллен, по предварительным данным, лидирует на выборах президента Австрии с 56,4% голосов, сообщил сайт МВД республики. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:50

2022-10-10T18:50

2022-10-10T18:50

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ВЕНА, 10 окт - РИА Новости. Александер Ван дер Беллен, по предварительным данным, лидирует на выборах президента Австрии с 56,4% голосов, сообщил сайт МВД республики.Сейчас продолжается подсчет результатов голосования по почте, избирательные бюллетени, поданные в участках, уже посчитаны.Согласно официальным данным, Ван дер Беллен набирает 56,4% голосов, это позволило бы ему стать следующим президентом Австрии в первом же туре голосования. Далее голоса распределились следующим образом: Вальтер Розенкранц, кандидат от правой партии FPÖ - 17,9%, лидер Пивной партии и панк-музыкант Доминик Влазны - 8,3%, независимый кандидат Тассило Валентин - 8,1%, независимый кандидат Геральд Грош - 5,5%, Михаэль Бруннер от партии MFG - 2,1%, независимый кандидат Генрих Штудингер - 1,6% голосов.Предварительно, явка на выборах президента Австрии составила 63%.Выборы президента Австрии состоялись в воскресенье. По итогам первых же предварительных данных, их лидером был объявлен кандидат в президенты, действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен.Хотя президент Австрии выполняет главным образом не политические, а представительские функции, Ван дер Беллен известен как проевропейский политик, связанный на протяжении многих лет с австрийской партией "Зеленые". Он выступает в поддержку санкций против России, при этом "с осторожным оптимизмом", по собственным словам, оценивает шансы экономики Австрии справиться с энергетическим кризисом этой зимой.

https://ria.ru/20221001/gaz-1820908584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, авто, александер ван дер беллен, австрия, россия