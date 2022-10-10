https://ria.ru/20221010/vybory-1822928851.html
Ван дер Беллен лидирует на выборах президента Австрии
Ван дер Беллен лидирует на выборах президента Австрии - РИА Новости, 10.10.2022
Ван дер Беллен лидирует на выборах президента Австрии
Александер Ван дер Беллен, по предварительным данным, лидирует на выборах президента Австрии с 56,4% голосов, сообщил сайт МВД республики. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:50
2022-10-10T18:50
2022-10-10T18:50
в мире
авто
александер ван дер беллен
австрия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822162178_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_5a742afccafa8f752058ea6ee7cb3ec7.jpg
ВЕНА, 10 окт - РИА Новости. Александер Ван дер Беллен, по предварительным данным, лидирует на выборах президента Австрии с 56,4% голосов, сообщил сайт МВД республики.Сейчас продолжается подсчет результатов голосования по почте, избирательные бюллетени, поданные в участках, уже посчитаны.Согласно официальным данным, Ван дер Беллен набирает 56,4% голосов, это позволило бы ему стать следующим президентом Австрии в первом же туре голосования. Далее голоса распределились следующим образом: Вальтер Розенкранц, кандидат от правой партии FPÖ - 17,9%, лидер Пивной партии и панк-музыкант Доминик Влазны - 8,3%, независимый кандидат Тассило Валентин - 8,1%, независимый кандидат Геральд Грош - 5,5%, Михаэль Бруннер от партии MFG - 2,1%, независимый кандидат Генрих Штудингер - 1,6% голосов.Предварительно, явка на выборах президента Австрии составила 63%.Выборы президента Австрии состоялись в воскресенье. По итогам первых же предварительных данных, их лидером был объявлен кандидат в президенты, действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен.Хотя президент Австрии выполняет главным образом не политические, а представительские функции, Ван дер Беллен известен как проевропейский политик, связанный на протяжении многих лет с австрийской партией "Зеленые". Он выступает в поддержку санкций против России, при этом "с осторожным оптимизмом", по собственным словам, оценивает шансы экономики Австрии справиться с энергетическим кризисом этой зимой.
https://ria.ru/20221001/gaz-1820908584.html
австрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822162178_501:222:2936:2048_1920x0_80_0_0_b2edd43244193b35d912052447ee6e8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, александер ван дер беллен, австрия, россия
В мире, Авто, Александер Ван дер Беллен, Австрия, Россия
Ван дер Беллен лидирует на выборах президента Австрии
МВД Австрии: Ван дер Беллен лидирует на выборах президента страны с 56,4 процента голосов
ВЕНА, 10 окт - РИА Новости. Александер Ван дер Беллен, по предварительным данным, лидирует на выборах президента Австрии с 56,4% голосов, сообщил сайт МВД республики.
Сейчас продолжается подсчет результатов голосования по почте, избирательные бюллетени, поданные в участках, уже посчитаны.
Согласно официальным данным, Ван дер Беллен набирает 56,4% голосов, это позволило бы ему стать следующим президентом Австрии в первом же туре голосования. Далее голоса распределились следующим образом: Вальтер Розенкранц, кандидат от правой партии FPÖ - 17,9%, лидер Пивной партии и панк-музыкант Доминик Влазны - 8,3%, независимый кандидат Тассило Валентин - 8,1%, независимый кандидат Геральд Грош - 5,5%, Михаэль Бруннер от партии MFG - 2,1%, независимый кандидат Генрих Штудингер - 1,6% голосов.
Предварительно, явка на выборах президента Австрии составила 63%.
Выборы президента Австрии состоялись в воскресенье. По итогам первых же предварительных данных, их лидером был объявлен кандидат в президенты, действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен.
Хотя президент Австрии выполняет главным образом не политические, а представительские функции, Ван дер Беллен известен как проевропейский политик, связанный на протяжении многих лет с австрийской партией "Зеленые". Он выступает в поддержку санкций против России
, при этом "с осторожным оптимизмом", по собственным словам, оценивает шансы экономики Австрии справиться с энергетическим кризисом этой зимой.