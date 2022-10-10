https://ria.ru/20221010/vsu-1822787498.html

ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец под Красным Лиманом

ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец под Красным Лиманом - РИА Новости, 10.10.2022

ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец под Красным Лиманом

Вооруженные силы РФ отразили все атаки войск Украины на Купянском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:35

2022-10-10T13:35

2022-10-10T14:10

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

макеевка

вооруженные силы рф

луганская народная республика

харьковская область

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили все атаки войск Украины на Купянском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении подразделения войск Украины безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка Луганской Народной Республики. Сосредоточенным огнем ракетных войск и артиллерии все попытки украинских боевиков навести переправы через реку были сорваны, уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20221010/minoborony-1822787948.html

россия

украина

макеевка

луганская народная республика

харьковская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, макеевка, вооруженные силы рф, луганская народная республика, харьковская область