https://ria.ru/20221010/vsu-1822787498.html
ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец под Красным Лиманом
ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец под Красным Лиманом - РИА Новости, 10.10.2022
ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец под Красным Лиманом
Вооруженные силы РФ отразили все атаки войск Украины на Купянском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:35
2022-10-10T13:35
2022-10-10T14:10
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
макеевка
вооруженные силы рф
луганская народная республика
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833827_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_44614037de89e3e97e87ed23bb800932.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили все атаки войск Украины на Купянском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении подразделения войск Украины безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка Луганской Народной Республики. Сосредоточенным огнем ракетных войск и артиллерии все попытки украинских боевиков навести переправы через реку были сорваны, уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20221010/minoborony-1822787948.html
россия
украина
макеевка
луганская народная республика
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32a3ef26c6f44c9f15934d407d07751b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, макеевка, вооруженные силы рф, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Макеевка, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Харьковская область
13:35 10.10.2022 (обновлено: 14:10 10.10.2022)
ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец под Красным Лиманом
ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении