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ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец под Красным Лиманом - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/vsu-1822787498.html
ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец под Красным Лиманом
ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец под Красным Лиманом - РИА Новости, 10.10.2022
ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец под Красным Лиманом
Вооруженные силы РФ отразили все атаки войск Украины на Купянском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:35
2022-10-10T14:10
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
макеевка
вооруженные силы рф
луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили все атаки войск Украины на Купянском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении подразделения войск Украины безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка Луганской Народной Республики. Сосредоточенным огнем ракетных войск и артиллерии все попытки украинских боевиков навести переправы через реку были сорваны, уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20221010/minoborony-1822787948.html
россия
украина
макеевка
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, макеевка, вооруженные силы рф, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Макеевка, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Харьковская область
13:35 10.10.2022 (обновлено: 14:10 10.10.2022)
 
ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец под Красным Лиманом

ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили все атаки войск Украины на Купянском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На Краснолиманском направлении подразделения войск Украины безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка Луганской Народной Республики. Сосредоточенным огнем ракетных войск и артиллерии все попытки украинских боевиков навести переправы через реку были сорваны, уточнили в Минобороны.
Все назначенные объекты поражены – Конашенков о массированном ударе ВС РФ по целям на Украине - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
13:38Специальная военная операция на Украине
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаМакеевкаВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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